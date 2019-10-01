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الزعاق: الشتاء سيتأخر دخوله وستكون برودته طبيعية

الزعاق: الشتاء سيتأخر دخوله وستكون برودته طبيعية
http://almnatiq.net/?p=780214
المناطق_الرياض

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، ان فصل الشتاء هذا العام سيتاخر دخوله عن وقته المعتاد وستتميز أجوائه بالبرودة المنخفضة خلافاً للمعهود.
وتابع الدكتور الزعاق أن مؤشرات الامطار هذا العام تمسل لكفة المبشرات مشيراً أن هذا العام سيكون ماطراً بإذن الله تعالى .
وأضاف الدكتور خالد الزعاق أنه بعد 12 يوماً من الآن سيدخل علينا موسم “الوسم” الذي يعتبر أجمل وألطف وأنعم مواسم السنة .

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