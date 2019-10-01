المدرب العالمي جوزيه مورينيو يصل السعودية.. والكشف عن المهمة التي سيقوم بها!

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وصل المدرب العالمي البرتغالي جوزيه مورينيو إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة استعداداً للمحاضرة التي تقرر أن يلقيها على المدربين السعوديين مساء غدٍ الثلاثاء.

وكان في استقباله لدى وصوله إلى المطار مساء اليوم الإثنين، مدير عام معهد إعداد القادة عبدالله بن فيصل حماد.

ويهدف معهد إعداد القادة من المحاضرة إلى نقل الخبرات الكبيرة والتجارب الفنية التي يتمتع بها المدرب البرتغالي إلى المدربين السعوديين، ويتخللها حوار بين الجانبين في سبيل الاستفادة من الخبرات الأجنبية، تنفيذاً لبرامج المعهد في مختلف التخصصات.