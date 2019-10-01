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المدرب العالمي جوزيه مورينيو يصل السعودية.. والكشف عن المهمة التي سيقوم بها!

المدرب العالمي جوزيه مورينيو يصل السعودية.. والكشف عن المهمة التي سيقوم بها!
http://almnatiq.net/?p=780220
المناطق_الرياض

وصل المدرب العالمي البرتغالي جوزيه مورينيو إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة استعداداً للمحاضرة التي تقرر أن يلقيها على المدربين السعوديين مساء غدٍ الثلاثاء.

وكان في استقباله لدى وصوله إلى المطار مساء اليوم الإثنين، مدير عام معهد إعداد القادة عبدالله بن فيصل حماد.

ويهدف معهد إعداد القادة من المحاضرة إلى نقل الخبرات الكبيرة والتجارب الفنية التي يتمتع بها المدرب البرتغالي إلى المدربين السعوديين، ويتخللها حوار بين الجانبين في سبيل الاستفادة من الخبرات الأجنبية، تنفيذاً لبرامج المعهد في مختلف التخصصات.

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