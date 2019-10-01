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معالجة قبول 2398 طالبا وطلبة بتعليم عسير

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معالجة قبول 2398 طالبا وطلبة بتعليم عسير

معالجة قبول 2398 طالبا وطلبة بتعليم عسير
http://almnatiq.net/?p=780230
المناطق_عسير

أتمت إدارتا التقويم والقبول في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير (بنين و بنات) ،  قبول  17547 طالبا وطالبة .في الصف الأول الابتدائي ، وبلغت الحالات التي تم معالجة تحقيق رغباتها المكانية حتى تاريخ 16/1/1441  2398 طالبا وطالبة   بمتوسط 112 حالة يومية   ، فيما بلغت أعداد الطلاب والطالبات الزائرين الذين تم قبولهم حتى السادس عشر من محرم ،  1388 طالبا وطالبة  ، وفي رياض الأطفال تم قبول 2269 طالبا وطالبة في المستوى الثاني ، وقبول  6603  طلاب في المستوى الثالث ، وفيما يخص معادلة الشهادات تم إنجاز  235  طلبا ، وتم استلام  31  من سجلات المرحلة المتوسطة والثانوية ، و 85  نموذج انقطاع ، واستخراج  53   بدل مفقود ، وأرشفة  305  من البيانات ،  إضافة إلى قبول  300   طالبة في مدرسة المستقبل الافتراضية ، و 25  طلب تعديل اسم ، و 199  طلب فتح درجات اختبارات التعثر  .

 

وأكد تقرير صاد عن إدارتي التقويم والقبول  أن من أبرز الخدمات المقدمة  نقل الطلاب والطالبات إلكترونيا بين المدارس داخل المنطقة وخارجها ، واعتماد أرشفة بيانات الطلاب والطالبات المرسلة من قبل المدارس ورياض الأطفال ، ومتابعة الترفيع والترحيل لكافة المراحل ، واعتماد طلبات القبول لطلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي في جميع مدارس المنطقة ، الى جانب تعديل بيانات الطلاب في نظام نور ، وخدمة استخراج بدل مفقود من نظامي نور ،و” نتائجي ” حسب الأعوام لجميع المراحل ، وأيضا معادلة الشهادات للطلاب والطالبات الوافدين من خارج المملكة ، ومتابعة رصد الدرجات في نظام نور خلال فترة الاختبارات للفصلين الأول والثاني ، وفتح درجات اختبار التعثر للمدارس التي لديها إشكالية أثناء الفتح ، ونقل طلاب وطالبات مدارس الطفولة المبكرة ومتابعة الأعداد والاحصائيات لهم عبر النظام ، وحل إشكاليات قبول طلاب وطالبات رياض الأطفال المستوى الثاني والثالث واستخراج احصائيات لهم .

وأضاف التقرير : تضطلع الإدارتان بقبول وتسجيل الطلاب والطالبات في جميع مراحل التعليم الدراسية للسعوديين وغير السعوديين ، إلى جانب اعتماد نماذج الانقطاع  للراغبين بالعودة إلى مقاعد الدراسة ، وأيضا قبول طلاب مدرسة المستقبل الافتراضية ، وكذلك خدمة تعديل أسماء الطلاب في الوثائق الرسمية ، ومتابعة الطلاب والطالبات الوافدين بتأشيرة زيارة أو هوية زائر ، واستلام سجلات نتائج الطلاب للمرحلتين المتوسطة والثانوية لجميع مدارس المنطقة وحفظها في السجلات والوثائق ، وكذا المشاركة في جميع اللجان ذات العلاقة ، وتنفيذ البرامج الوزارية ، ومتابعة تنفيذ اختبارات التسريع  ، إلى جانب تفعيل لجنة ذوي الظروف الخاصة الذين تمنعهم ظروفهم من أداء الاختبار ، وأيضا التحويل بين الأنظمة التعليمية ومتابعة المدارس حول ذلك ، بالإضافة إلى متابعة المدارس المطبقة لأجهزة التصحيح الآلي للتأكد من تطبيق القواعد  المنظمة لذلك .

 

يذكر أن من أبرز إنجازات إدارتي التقويم والقبول عملها الحثيث على نقل طلاب وطالبات الطفولة المبكرة والبالغ عددهم 1691 طالبا ، و 8523 طالبة ، في 60 مدرسة للبنين والبنات  .

 

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