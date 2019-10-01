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” أمانة عسير ” تأهل 896 ألف م2 خصصت ملاعبا للأطفال و أكثر من 24 ألف م2 من الحدائق بأبها

” أمانة عسير ” تأهل 896 ألف م2 خصصت ملاعبا للأطفال و أكثر من 24 ألف م2 من الحدائق بأبها

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” أمانة عسير ” ترفع أكثر من 125 ألف م2 من مخلفات البناء ضمن جهودها لمعالجة التشوه البصري

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” أمانة عسير ” تأهل 896 ألف م2 خصصت ملاعبا للأطفال و أكثر من 24 ألف م2 من الحدائق بأبها

” أمانة عسير ” تأهل 896 ألف م2 خصصت ملاعبا للأطفال و أكثر من 24 ألف م2 من الحدائق بأبها
http://almnatiq.net/?p=780234
المناطق_عسير

واصلت أمانة منطقة عسير جهودها في إعادة تأهيل اكثر من 24 ألف م2 من الحدائق العامة إضافة الى اصلاح نحو 896 م2 لتكون ملاعبا مخصصة للأطفال بأحياء مدينة أبها و ذلك ضمن جهود الأمانة في محاور مبادرة معالجة التشوه البصري و المظهر العام .

هذا و قد تم خلال الشهر الماضي تأهيل نحو 24.197 ألف م2 من الحدائق العامة و اصلاح 896 م2 لتكون ملاعبا للأطفال في عدة مواقع داخل أحياء مدينة أبها وذلك ضمن جهود الأمانة في مبادرة معالجة التلوث البصري.

و جاءت تلك الجهود  بهدف القضاء على مسببات التشوه البصري ، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري، والمشاركة المجتمعية بأهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة، ومعالجة التشوه البصري بكافة اشكاله .

الجدير بالذكر فإن فريق العمل يواصل تنفيذ المهام وفق خطط عملية، وبمتابعة من قِبل أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، وذلك للقيام بمعالجة مختلف عناصر التشوه البصري .

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