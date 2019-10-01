نائب أمير المنطقة الشرقية يطلع على مشاريع أمانة الأحساء

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اطلع صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية اليوم (الاثنين) على مشروعات أمانة الأحساء والتي تبلغ قيمتها أكثر من 2.5مليار ريال، وذلك خلال زيارة سموه لمبنى الأمانة، يرافقه صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء.

وأكد سموه على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- على تطوير المشروعات البلدية، وأن تنفذ بدقة وإتقان وفق الجداول المعتمدة لذلك، مبيناً أن قطاع التنمية البلدية يحظى برعاية واهتمام من القيادة الرشيدة -أعزها الله- والتي لم تدخر جهداً من أجل تطوير القطاع، وتذليل كافة العقبات التي تعترض مشروعاته.

كما أشار سموه إلى المتابعة الدائمة والحثيثة من لدن صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية، وتوجيهاته التي تؤكد على إتمام العمل على هذه المشروعات ودراستها الدراسة الوافية، والتأكد من ملائمتها ومناسبتها لاحتياج المجتمع، مؤكداً سموه ضرورة أن تكون هذه المشروعات شاملة لأرجاء المحافظة، وأن يراعى فيها التوازن بين متطلبات اليوم والمتطلبات المستقبلية، والحرص على تفعيل عوامل الاستدامة الهندسية والبيئية في هذه المشروعات.

واطّلع سموه أثناء الزيارة على شرح عن “مشاريع وخطط الامانة ” القائمة والمستقبلية قدمه أمين الاحساء المهندس عادل بن محمد الملحم ، والذي أوضح من خلاله ان الأمانة حرصت على تعزيز أولوياتها ومبادراتها الاستراتيجية لتنفيذ واستكمال مشاريعها التطويرية والخدمية في ارجاء الحاضرة، وأشار الملحم الى ان اجمالي محفظة مشاريع أمانة الاحساء بلغ 2 مليار وخمسمائة وخمسة ملايين وأربعمائة وخمسة وستون ألفاً ومائة وتسعة عشر ريالاً ، والتي تتضمن تنفيذ مشاريع انشائية بـ بحوالي 309ملون ريال، أبرزها انشاء وتطوير شبكة الطرق الحضرية ، انشاء وتطوير المباني والمرافق الخدمية ، مبادرات انسنة المدن، مشاريع تصريف مياه الامطار ودرء اخطار السيول ، الدراسات والتخطيط ، بالإضافة الى مشاريع الصيانة والتشغيل والنظافة بتكاليف اجمالية تجاوزت أكثر من 1مليار ريال و242مليون ريال،

تضمنت مشاريع الصيانة لـ ” شبكة الطرق الحضرية- المباني والمرافق –مشاريع انسنة المدن – مشروعات تصريف مياه الامطار- خدمات النظافة ” ، تشغيل وصيانة الحاسب الآلي، بالإضافة إلى مشاريع مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 بـ 928مليون ريال، والتي تتضمن ” تحسين آليات إدارة تنفيذ المشاريع ، المشاريع المتعلقة بتصريف مياه الامطار ودرء اخطار السيول ، مشاريع مبادرة انسنة المدن ، معالجة التشوه البصري ، تطوير أنظمة إدارة النفايات” .

وبين الملحم أن المخطط العام لشبكة الطرق بحاضرة الاحساء يتجاوز في حجمه 5000 كيلومتر طولي ويشمل مجموعة تقاطعات و3 طرق دائرية رئيسية هي ( طريق الملك عبدالله الدائري بطول 45 كيلو ، طريق الهفوف الدائري بطول 6 كيلو ، الطريق الدائري بمدينة المبرز بطول 6 كيلو ) ، كمادرست الأمانة تطوير 26 تقاطعاً تم تنفيذ 13 تقاطع منها وجاري استكمال التقاطعات الأخرى .

ولفت الملحم الى ان الأمانة تسعى حالياً لتنفيذ 10 حدائق على مستوى الحاضرة بإجمالي مساحة تتجاوز الـ 165 ألف متر مربع كأحد مستهدفات مشاريع مبادرة انسنة المدن والتي تهدف الى تعزيز البعد الإنساني بالمدينة وخلق بيئة ملائمة للسكان ومرتادي المواقع العامة وزيادة الغطاء النباتي ورفع معدل نصيب الفرد من المسطحات الخضراء .

ورفع أمين الاحساء المهندس عادل الملحم الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد/ على ما يحظى به القطاع البلدي من دعمٍ واهتمام، كما قدم الملحم الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، وسمو محافظ الأحساء صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي، ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي لمتابعتهم ودعمهم تطوير وتنمية الخدمات البلدية لأمانة الاحساء في ارجاء الحاضرة .