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الشؤون الإسلامية تنهي تعيين 14152 خطيبًا وإمامًا ومؤذنًا في مختلف مناطق المملكة خلال عشرة أشهر

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المناطق_واس

أنهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تعيين (14152) من الخطباء والأئمة والمؤذنين في مختلف فروع الوزارة بمناطق المملكة خلال الأشهر العشرة الماضية، وذلك في إطار مشروع العناية بالمساجد ومنسوبيها، كي تؤدي دورها في خدمة المجتمع على أكمل وجه.
وأوضح معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أن جميع من عُيِّنوا قد استكملوا مسوغات التعيين النظامية، وأجريت لهم مقابلات شخصية.
وقال معاليه: إن الوزارة تحظى بدعم غير محدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، بما يحقق قيامها بالواجب المناط بها، والعناية ببيوت الله ورعايتها وصيانتها وتهيئتها بكل ما تحتاج إليه.
ورفع معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ الشكر والعرفان لولاة الأمر – حفظهم الله – على ما يولونه من عناية واهتمام ببيوت الله، عمارة وصيانة ونظافة، سائلاً المولى – عز وجل – أن يجزيهم خير الجزاء؛ على ما يقدمونه من خدمات جليلة للإسلام والمسلمين.
يذكر أن هذه الوظائف قد سحب كثير منها من أشخاص لا يمارسون مهامها أو مكلفين بأعمال أخرى ليست مما وضعت هذه الوظائف لأجلها.

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