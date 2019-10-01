صحة القصيم تسحب مشروعين لإنشاء مراكز صحية بعد تعثر المقاول المنفذ

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سحبت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم مشروعين لإنشاء 22 مركزا صحية بالمنطقة ، وذلك بعد تعثر المقاول المنفذ للمشروعين، وتطبيق الأنظمة المتبعة بهذا الشأن .

وأكدت صحة القصيم بأنها تتابع بشكل مستمر تنفيذ المشاريع الصحية بالمنطقة، لضمان إنجازها بوقتها المحددة، مشيرة بأن المشروعين اللذين تم سحبهما لإنشاء مراكز صحية، يأتي بعد تعثر المقاول المنفذ لإستكمال الأعمال المتبقية وعدم الجدية في إنجازهما في الوقت المحدد لهما ، وأضافت الشؤون الصحية بأنه قد تم إنذار المقاول وحثه على العمل وسرعة الإنجاز ، ولعدم تجاوبه فقد تم إتخاذ الإجراءات النظامية من قبل لجنة فحص العروض وتم سحب المشروعين ، حيث أن المشروع الأول لإنشاء 10 مراكز صحية والمشروع الثاني لإنشاء 12 مركزا صحياً .

وأكدت صحة القصيم بأنها لن تتردد في تطبيق جميع التعليمات في حال تباطؤ تنفيذ أي مشروع ، سعياً منها للإستفادة من المشاريع الصحية التي تخدم المواطنين إنطلاقاً من توجيهات سمو أمير منطقة القصيم ودعم معالي وزير الصحة ، وحرصاً على تقديم أفضل الخدمات الصحية بالمنطقة .