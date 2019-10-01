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حساب المواطن يُنجز أكثر من 975 ألف خدمة في الربع الثالث

حساب المواطن يُنجز أكثر من 975 ألف خدمة في الربع الثالث
http://almnatiq.net/?p=780259
المناطق - واس

أنجز برنامج حساب المواطن أكثر من 975 ألف خدمة في الربع الثالث من العام الجاري على جميع المنصات شاملةً خدمة صوتك مسموع, والحساب الرسمي, وحساب خدمة المستفيدين على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، والمستندات التي تم التحقق منها, بالإضافة للاعتراضات, والمكالمات الواردة والصادرة من مركز الاتصال, والطلبات التقنية التي تمت معالجتها.
وأوضح المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني أن فريق مركز الاتصال تعامل مع أكثر من 493 ألف اتصال على الرقم الموحد 19912، حيث بلغ متوسط سرعة الرد على الاتصال 9 ثوان فيما بلغ متوسط مدة المكالمة مع المستفيد قرابة الخمس دقائق، وعمل البرنامج من خلال مركز العمليات والتشغيل على معالجة أكثر من 67 ألف طلب تقني، وتعامل مع حوالي 207 ألف اعتراض على الأهلية والاستحقاق.
وبين أن عدد المستندات المتحقق منها التي تم مراجعتها مع الجهات ذات العلاقة بلغت أكثر من 87 ألف مستند بهدف ضمان توجيه الدعم للفئات المستحقة ورفع كفاءة الدعم الحكومي,مشيراً إلى أن البرنامج استقبل أكثر من 14 ألف طلب من خلال خدمة صوتك مسموع، أما عدد الاستفسارات والطلبات على منصة تويتر في الحساب الرسمي وحساب خدمة المستفيدين فبلغت أكثر من 107 آلاف طلب واستفسار، وتجاوزت نسبة رضا المستفيدين على سرعة الإنجاز وجودة التعامل 95% في الربع الثالث من عام 2019م.

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