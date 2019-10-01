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القضاء الإيراني يحكم بالسجن 5 سنوات بحق شقيق الرئيس روحاني

القضاء الإيراني يحكم بالسجن 5 سنوات بحق شقيق الرئيس روحاني
http://almnatiq.net/?p=780271
المناطق - وكالات

حكم القضاء الإيراني، اليوم الثلاثاء، بسجن حسين فريدون، شقيق الرئيس الإيراني وأقرب مساعديه، لمدة 5 سنوات، .

ونقلت وكالة أنباء “فارس” المحلية (شبه رسمية) عن غلام حسين إسماعيلي، المتحدث باسم السلطة القضائية، قوله إن “القضاء أصدر حكما بالسجن لمدة 5 سنوات بحق حسين فريدون شقيق روحاني”.

 

 

وقال إسماعيلي، في مؤتمر صحفي، إن محكمة الاستئناف أصدرت القرار النهائي بسجن فريدون 5 أعوام مخففًا من 7 أعوام.

وأضاف أن المحكمة كانت أدانته بتهمة تقاضي رشاوي.

يشار أن فريدون هو دبلوماسي ومقرب من شقيقه حسن روحاني، وغيّر الأخير اسمه في بداية حياته السياسية.

احتجز فريدون للمرة الأولى عام 2017 إلا أنه أطلق سراحه بكفالة بعد أن أمضى ليلة في الحجز.

ويعتقد أنصار الرئيس الإصلاحي روحاني أن الاتهامات لها دوافع سياسية وتهدف إلى ممارسة ضغط على الرئيس.

وكان فريدون شارك في المحادثات التي أفضت في نهاية المطاف بالتوصل إلى الاتفاق النووي في عام 2015 بين إيران والقوى العالمية .

 

 

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