رئيس الأركان الإيراني يقر: الحرس الثوري يدعم الحوثيين

المناطق - وكالات

أقر رئيس هيئة الأركان الإيرانية، محمد باقري، بدعم الحرس الثوري لميليشيات الحوثي في اليمن، وزعم أنه “دعم استشاري”، متحدثاً عن صعوبة إرسال قوات من الحرس الثوري والجيش وأسلحة ومعدات لمساعدة الحوثيين، كما فعلت إيران في سوريا والعراق.

ووفقاً لوكالة “تسنيم” التابعة للحرس الثوري، فقد أكد باقري في تصريحات لقناة “فونيكس” الصينية، أن “إيران مستمرة بدعم دول محور المقاومة وخاصة اليمن”، حسب تعبيره.

وأضاف: الوضع مختلف في اليمن حيث هناك حصار تام وجميع المنافذ مغلقة، ومنذ مدة لم يكن هناك إمكانية حتى لإرسال الدواء إلى هذا البلد”.

ونفى باقري إرسال صواريخ إيرانية إلى اليمن متسائلاً، كيف يمكن إرسال الصواريخ كبيرة الحجم إلى اليمن في وقت لا توجد فيه إمكانية إرسال الدواء إلى هذا البلد؟

وقال باقري إن “إيران تريد الأمن في الخليج ولا ترغب في الحرب”، مضيفاً أن “الدعايات الأميركية وباقي الدول حول أن المنطقة على أعتاب حرب غير واقعية”.

يذكر أن الناطق باسم ميليشيات الحوثي محمد عبد السلام، كان قد التقى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، في طهران، في 13 أغسطس/آب الماضي، حيث كان يرتدي خنجراً تقليدياً وكتب الموقع الرسمي لخامنئي تعليقا عليه واصفا السماح لعبدالسلام بارتداء الخنجر بأنه يمثل ثقة خامنئي المطلقة في الحوثيين.

في 5 أغسطس/آب، اعتبر مساعد شؤون العمليات في رئاسة الأركان الإيرانية، مهدي رباني، ميليشيات الحوثي في اليمن وحزب الله اللبناني والحشد الشعبي في العراق وانتشار ميليشيات إيران في سوريا، بأنها “من نتائج تصدير الثورة”.

في 27 يونيو/ حزيران، قال رئيس السلطة القضائية الإيرانية، إبراهيم رئيسي، إن “الامتداد الاستراتيجي للثورة الإيرانية أصبح اليوم من اليمن إلى إفريقيا”.

وأشاد رئيسي في كلمة بثت من على التلفزيون الإيراني، بنفوذ إيران في دول المنطقة، قائلاً: إذا كنا نقاتل بالأمس داخل حدودنا فإن حدودنا والامتداد الاستراتيجي لجبهة الثورة الإيرانية أصبح اليوم من اليمن حتى إفريقيا”.

وكان نائب قائد الحرس الثوري الإيراني، علي فدوي، قال في تصريحات في 30 مايو/ أيار الماضي، إن “إيران تدعم الحوثيين في اليمن بكل ما تستطيع”، مؤكدا أن “ما يمنع إرسال قوات إيرانية إلى اليمن كما في سوريا هو الحصار المفروض من قبل قوات التحالف”.

وتزود إيران الحوثيين بالصواريخ والطائرات من دون طيار والقوارب المسيرة وغيرها من المعدات والقاذفات التي تعترضها باستمرار المملكة العربية السعودية.