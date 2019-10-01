بحضور محافظ وادي الدواسر .. كلية التقنية والمعهد الصناعي تحتفي باليوم الوطني الـ 89

وادي الدواسر - فالح الدوسري

نظمت الكلية التقنية والمعهد الصناعي الثانوي بمحافظة وادي الدواسر، احتفالية بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة ، بحضور محافظ وادي عبدالله بن سليمان المبارك وعدد من مديري الإدارات الحكومية ومنسوبي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وتضمنت الاحتفالية عدداً من العروض التاريخية والفلكلورية ومسيرة وطنية شارك فيها المتدربون بالكلية والمعهد ، تلاها حفل خطابي اشتمل على كلمة لعميد الكلية التقنية المهندس مساعد الغامدي رفع فيها باسمه وباسم جميع منسوبي الكلية التقنية والمعهد الصناعي الثانوي أسمى آيات التهاني لخادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع ـ حفظهما الله – بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 .

وأشار إلى أن الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية الغالية تذكير لأبنائنا المتدربين بالدور العظيم الذي قام به جلالة الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن – طيب الله ثراه -، وأبناءه الملوك البررة من بعده في بناء هذا الوطن المعطاء .

ثم شاهد الحضور عرضًا مرئيًا يبرز مسيرة الوطن التنموية وأبرز المنجزات بالمملكة ، كما تضمنت الاحتفالية قصيدة وطنية ومشاركة شعبية لديوانية العشاش وتوقيع اتفاقية بين المعهد ومستشفى المحافظة العام ، ثم اختتم الاحتفال بالعرضة السعودية التي شارك فيها الحضور.