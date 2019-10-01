نائب أمير الشرقية يوافق على إطلاق اسم سموه على مركز تطوير الأعمال بالأحساء

الأحساء - فهد المريخي

وافق صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية على تسمية مركز تطوير الأعمال بغرفة الأحساء باسم سموه، ليكون مسماه “مركز الأمير أحمد بن فهد بن سلمان لتطوير الأعمال” والذي يعتبر أحد أهم المشاريع التي تبنتها غرفة الأحساء خلال الدورة العاشرة.

جاء ذلك خلال اطلاع سموه على الخطة الاستراتيجية لمجلس ريادة الأعمال بغرفة الأحساء لثلاثة أعوام مقبلة، مؤكداً سموه أهمية دعم ريادة الأعمال وتوفير مظلة داعمة لرواد الأعمال من شباب وفتيات الوطن، ودعمهم للخروج بمشروعات نوعية تلامس احتياج المجتمع، وتسهم بشكلٍ فاعل في تحقيق رؤية المملكة 2030، وتدعم التحول نحو مجتمع منتج وفاعل، يواكب أحدث التقنيات، وفتح الآفاق للقطاع الخاص للمنافسة على المستوى الإقليمي والعالمي.

وكان سموه قد التقى رئيس وأعضاء المجلس ريادة الأعمال بغرفة الأحساء، أمس (الاثنين) خلال زيارة سموه لمحافظة الأحساء، كما اطلع سموه خلال اللقاء على أهداف ومبادرات المجلس ومكوناته التي تضم مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وحاضنة أعمال الأحساء بالإضافة إلى مسرعة الأعمال.

ووجّه سموه خلال اللقاء بأهمية مضاعفة جهود ومبادرات المجلس من أجل تأهيل شباب الأحساء بالمهارات اللازمة وتمكينهم من دخول مجال ريادة الأعمال والمنافسة في سوق العمل، مؤكداً أهمية العمل على عقد الشراكات الفاعلة مع كافة الجهات ذات العلاقة بنشاط المجلس لخدمة المستفيدين ودعم المشروعات الناشئة، متمنياً للمجلس ومنسوبيه التوفيق.

من جانبه. ثمٌن الاستاذ عبداللطيف العرفج رئيس غرفة الأحساء موافقة سموه على أن يتشرف المركز بحمل اسم سموه مؤكداً أن ذلك دعماً من سموه لرواد ورائدات الأعمال في الأحساء، ليكونوا عناصر فاعلة في مجتمعهم.

ومن جهته عبّر المهندس مشاري بن عبدالمحسن الجبر رئيس المجلس عن شكره وتقديره لسمو الأمير على توجيهاته ببذل قصارى جهدنا لمواكبة المستجدات، بما يخدم قطاع رواد الأعمال، ويعود بالخير والنفع على شبابنا ووطننا الغالي، مؤكداً أن تفضل سموه بالموافقة على أن يحمل المركز اسم سموه، يحمل المجلس مسؤولية كبيرة لبذل المزيد من الجهود لتحقيق تطلعات سموه، وخدمة رواد ورائدات الأعمال بالأحساء.