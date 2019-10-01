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الأمير محمد بن عبدالعزيز يرأس اجتماع اللجنة المكلفة بمناقشة مشروع الدراسات المرورية بجازان

الأمير محمد بن عبدالعزيز يرأس اجتماع اللجنة المكلفة بمناقشة مشروع الدراسات المرورية بجازان
http://almnatiq.net/?p=780323
جازان - فضة عطيف
رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة اليوم , اجتماع اللجنة المكلفة بدراسة مشروع الدراسات المرورية بمدينة جيزان , وذلك بقاعة الاجتماعات بالإمارة.
واستهل سمو أمير منطقة جازان بالنيابة الاجتماع بكلمة أكد فيها أهمية تنفيذ مشروعات الطرق والشوارع وفق الخطط والمواصفات الخاصة بها , بما يضمن جودة التنفيذ ومعالجة كل ما يتعلق بالاختناقات المرورية على الطرق العامة وداخل مدينة جيزان وغيرها من محافظات ومراكز المنطقة , وفق رؤية المملكة 2030 , وانفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود , وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بتقديم كل ما يخدم الوطن ويوفر سبل العيش الكريم للمواطن والمقيم.
وجرى خلال الاجتماع بحث كافة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال , ومنها استعراض مشروع الدارسات المرورية الذي تنفذها أمانة المنطقة , للتعرف على حجم الحركة المرورية والفعلية بمدينة جيزان , مستفيدة في ذلك من الوسائل التقنية العالية المستخدمة في هذا المجال من الكاميرات وغيرها من وسائل رصد الكثافة المرورية خاصة بمداخل المدينة وشوارعها ذات الكثافة المرورية , إضافة لمناقشة الوضع الحالي للشوارع والمداخل التي تتكرر بها الاختناقات المرورية , بالقرب من المجمعات التعليمية “المدارس والكليات” والمجمعات التجارية بجيزان , والعمل على حل مشكلة الاختناقات المرورية بتلك المواقع , وكذا ما يتعلق بتجميل وتحسين مداخل المدينة وإزالة التشوهات البصرية التي تؤثر على المنظر الجمالي العام.
كما شاهد سموه عرضا عن ابرز المواقع والحلول المقترحة من قبل امانة المنطقة  ومتابعة وكالة الامارة للتنمية بامارة المنطقة التي تشمل مداخل المدينة .
حضر الاجتماع وكيل إمارة منطقة جازان عبدالله بن صالح المديميغ وأمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان ووكيل الإمارة للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي ومدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة جازان المهندس مبارك بن ناصر المطوع , ومدير مرور المنطقة العميد راشد الغامدي.

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