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وزير النقل يؤكد : إعادة تشغيل رحلات قطار الحرمين السريع خلال ٣٠ يومًا

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وزير النقل يؤكد : إعادة تشغيل رحلات قطار الحرمين السريع خلال ٣٠ يومًا

وزير النقل يؤكد : إعادة تشغيل رحلات قطار الحرمين السريع خلال ٣٠ يومًا
http://almnatiq.net/?p=780333
المناطق - الرياض

أكد معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) الدكتور نبيل العامودي أنه بالرغم مما حدث من أضرار نتيجة حريق محطة قطار الحرمين بالسليمانية في محافظة جدة إلا أن قطار الحرمين السريع سيعاود تقديم خدماته خلال ٣٠ يوماً مستخدماً محطة مطار الملك عبدالعزيز الجديدة لخدمة سكان محافظة جدة وزوراها، بالإضافة إلى محطات مكة المكرمة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية والمدينة المنورة.

 

وأوضح العامودي في حديثه أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين في شأن توفير أكفأ وأجود الخدمات لضيوف الرحمن والمعتمرين والزوار واضحة وتأتي كأولويّة لدى الجميع، مضيفًا أن هذا واضح وبيّن للجميع من خلال تكاتف مختلف الجهات لاحتواء الحريق في محطة السليمانية، وتقدم معاليه بالشكر لجميع من عمل على إخماد الحريق من الدفاع المدني وطيران الأمن والهلال الأحمر والفرق المساندة من أرامكو والقوات الجوية والطيران المدني.

 

وكان معالي الوزير يرافقه معالي رئيس الهيئة العامة للنقل رئيس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية المكلف الدكتور رميح الرميح، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) الدكتور بشار المالك، قد استقبل صاحب السمو الملكي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل وسمو نائبه الأمير بدر بن سلطان وسمو محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد في موقع المحطة ظهر يوم الاثنين، للوقوف على حجم الضرر والتأكد من سلامة الجميع.

 

 و الجدير بالذكر، أنه تم إخلاء المحطة من الركاب والعاملين بشكل عاجل فور انطلاق أنظمة الإنذار الخاصة بالحريق عند الساعة ١٢:٠٥ ظهر يوم الأحد ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩م، وساهمت أنظمة الإنذار المبكر بحمد الله- في سلامة الجميع بشكل فعال، ورغم أن الحريق استمر لمدة ١٥ ساعة متمركزا في سقف المحطة، إلا أن أنظمة الحماية داخل المحطة والأبواب المضادة للحريق قد عزلت أدوار المحطة مما وفر حماية للأدوار الاول والثاني والثالث بالإضافة الى القبو  حيث توجد معظم أنظمة التحكم والتشغيل، كما أن الحريق -وبحمد الله- لم يصل إلى السكة أو أنظمة الكهرباء للخطوط الحديدية، الأمر الذي سيمكن المُشغل من إعادة حركة القطارات مروراً من المحطة المتضررة دون التوقف بها والتوقف بباقي المحطات الأخرى بما فيها محطة مطار الملك عبدالعزيز الجديدة لخدمة محافظة جدة.

 

 

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