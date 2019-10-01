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ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية لدى الشركة.. منسوبو “السعودية للكهرباء” يتبرعون بـ 864 ألف ريال لجمعية تحفيظ القرآن الكريم “خيركم”

ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية لدى الشركة.. منسوبو “السعودية للكهرباء” يتبرعون بـ 864 ألف ريال لجمعية تحفيظ القرآن الكريم “خيركم”

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ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية لدى الشركة.. منسوبو “السعودية للكهرباء” يتبرعون بـ 864 ألف ريال لجمعية تحفيظ القرآن الكريم “خيركم”

ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية لدى الشركة.. منسوبو “السعودية للكهرباء” يتبرعون بـ 864 ألف ريال لجمعية تحفيظ القرآن الكريم “خيركم”
http://almnatiq.net/?p=780340
مكة - عادل الزهراني

تبرع منسوبو الشركة السعودية للكهرباء، بما يزيد عن 864 ألف ريال لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بجدة “خيركم”، ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية التي تنفذها الشركة، وبمساهمة الموظفين والموظفات، من خلال رغبتهم في الاستقطاع من رواتبهم شهرياً لحسابات الجمعيات الخيرية والمتخصصة.
حيث بلغ إجمالي ما تبرع به منسوبي “السعودية للكهرباء”، ما يزيد عن 3.7 ملايين ريال للجمعيات الخيرية في المملكة، منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر سبتمبر الماضي، بزيادة 17 في المئة عن تبرعاتهم في الفترة المماثلة من العام الماضي، التي تجاوزت 3.1 ملايين ريال.
ويأتي برنامج تبرع الموظفين للجمعيات الخيرية، ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية العديدة التي تنفذها “السعودية للكهرباء”، إذ يتيح هذا البرنامج لهم فرصة المشاركة الاجتماعية باستقطاع جزء من رواتبهم؛ لدعم الجمعيات الخيرية والمجتمعية، ومساعدتها على أداء دورها وتنفيذ مشاريعها وبرامجها.
ومكنت “السعودية للكهرباء” الموظفين الراغبين بالتبرع، من الاطلاع على أنشطة تلك الجمعيات وبرامجها وأهدافها على الموقع الداخلي للشركة، ومن ثم يمكنهم اختيار استقطاع جزء من راتبه آلياً عبر نظام الرواتب الالكتروني.
وتشمل الجهات المستفيدة، جمعيات تحفيظ القرآن الكريم، والتوعية الصحية، ورعاية الأيتام، وحفظ النعمة، والتنمية النسائية، ومكاتب الدعوة والإرشاد، وغيرها من الجمعيات العاملة في مثل هذه المجالات المجتمعية المهمة.
وجاءت جمعية تحفيظ القرآن الكريم بجدة ” خيركم”، في مقدمة الجمعيات التي استفادت من هذه التبرعات، وتلتها جمعية زمزم الصحية والتطوعية بجدة في المركز الثاني، بينما حلت جمعية رعاية الأيتام بعسير في المركز الثالث.

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