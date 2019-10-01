جامعة بيشة تبحث مع الأحوال المدنية تسهيل إصدار الهوية الوطنية للطالبات

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التقى معالي مدير جامعة بيشة الأستاذ الدكتور أحمد بن حامد نقادي بمكتبه الثلاثاء (2 صفر 1440) سعادة مساعد مدير عام الأحوال المدنية بمنطقة عسير حسن بن محمد الشبيطي بحضور سعادة وكيل الجامعة الدكتور مهدي بن علي القرني ومدير إدارة التعاون الدولي والمحلي الأستاذ سعد بن عبدالله الشمراني ومدير مكتب الأحوال المدنية بمحافظة بيشة حسين بن عبدالله الشهراني.

وبحث اللقاء عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، كما جرى مناقشة تسهيل إجراءات إصدار أو تجديد الهوية الوطنية لمنسوبات وطالبات الجامعة في محافظات بيشة وبلقرن والنماص وتثليث من خلال العربات والحقائب المتنقلة التي سيتم جدولة زيارتها للكليات قريباً، وذلك مع قرب تنفيذ قرار مجلس الوزراء المتعلق بفرض غرامات مالية على من لم يحصل على الهوية الوطنية ابتداءً من منتصف جمادى الأولى المقبل.

وقد حضر اللقاء من جانب الجامعة سعادة عميد أعضاء هيئة التدريس والموظفين الدكتور سعيد عبدالله القرني وسعادة مدير العلاقات العامة فالح ال شويل كما حضره مدير إدارة العناية بالعملاء في أحوال عسير محمد بن ظافر الشهري