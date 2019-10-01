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مدني عسير ينظم ورشة عمل المفاهيم الأساسية لأنظمة وإجراءات متطلبات السلامة في المنشأت

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مدني عسير ينظم ورشة عمل المفاهيم الأساسية لأنظمة وإجراءات متطلبات السلامة في المنشأت

مدني عسير ينظم ورشة عمل المفاهيم الأساسية لأنظمة وإجراءات متطلبات السلامة في المنشأت
http://almnatiq.net/?p=780346
المناطق - أبها
أفتتح مدير الدفاع المدني بمنطقة عسير  اللواء/ أحمد آل كاسي ورشة عمل بعنوان ( المفاهيم الأساسية لأنظمة وإجراءات متطلبات السلامة في المنشأت ) ” دور الإيواء ” بمقر الغرفة التجارية الصناعية بأبها واشتملت الورشة على عدد من الجلسات ومناقشة بعض المحاور الرئيسية المتعلقة بالخدمات الإلكترونية للدفاع المدني وشرح مباشر لمعاملات طلب التراخيص وإصدارها وطبيعة الأخطار المحتملة في المنشأت المستهدفة وكذلك بعض التوصيات الختامية كما تخلل ذلك تكريم الجهات الحكومية والقطاع الخاص وكذلك المكاتب الإستشارية المشاركة .

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