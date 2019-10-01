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الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات لندي يزور الهيئة الملكية بالجبيل لبحث أوجه الفرص الاستثمارية المتاحة

الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات لندي يزور الهيئة الملكية بالجبيل لبحث أوجه الفرص الاستثمارية المتاحة

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الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات لندي يزور الهيئة الملكية بالجبيل لبحث أوجه الفرص الاستثمارية المتاحة

الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات لندي يزور الهيئة الملكية بالجبيل لبحث أوجه الفرص الاستثمارية المتاحة
http://almnatiq.net/?p=780354
المناطق - الجبيل الصناعية

استقبل الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل المهندس مصطفى المهدي في مكتبه بمبنى الهيئة الملكية بالجبيل صباح اليوم الثلاثاء الرئيس التنفيذي لشركة (لندي) ستيف أنجل والوفد المرافق له في زيارة تعريفية لمدينة الجبيل الصناعية.

 

وتهدف الزيارة إلى بحث أوجه الفرص الاستثمارية المتاحة والاطلاع على المناخ الاستثماري لمدينة الجبيل الصناعية والبنية التحتية المتميزة في مدينتي الجبيل ورأس الخير الصناعيتين.

 

عقب ذلك التقى الوفد بالمسؤولين في قطاع الاستثمار بالهيئة الملكية بالجبيل في مركز الزوار واستمعوا إلى شرح مفصل عن ما تتميز به مدينة الجبيل الصناعية من بيئة استثمارية مناسبة وخصبة للاستثمار بالإضافة إلى أهم المشاريع التي تحتضنها مدينة الجبيل الصناعية وأبرز الشركات الموجودة وأنواع الصناعات التي تحتضنها مدينتي الجبيل ورأس الخير الصناعيتين.

 

هذا ولقد أطلع الوفد على فيلم وثائقي يشمل مراحل تأسيس الهيئة الملكية بالجبيل والدور الذي لعبته في تنويع مصادر الدخل الوطني من خلال إنشاء مدينة صناعية في شرق المملكة جلبت العديد من الصناعات المختلفة مما ساعد في جلب رؤوس الأموال وتوطين الخبرة والتقنية ورفع كفاءة الكوادر السعودية في مجال عملها.

 

ثم تعرف الوفد على أبرز عوامل النجاح في مشاريع الهيئة الملكية بمدينة الجبيل الصناعية من خلال جولة في مركز الزوار تعرفوا من خلالها على أهمية الموقع والمنطقة الجغرافية ، وتنوع الصناعات الموجودة فيها ، والبنية التحتية المتميزة والرائدة ، إضافة إلى شبكات التبريد بمياه البحر والتي تعتبر الأضخم على مستوى العالم. هذا  وتضمنت جولة الوفد زيارة للمنطقة الصناعية الثانية للاطلاع على الفرص الاستثمارية من على أرض الواقع.

 

وفي ختام الزيارة قدم أعضاء الوفد شكرهم للمسؤولين بالهيئة الملكية بالجبيل على حسن الضيافة والاستقبال ، وعبر أعضاء الوفد عن إعجابهم بما شاهدوه من إنجازات تنموية محققة على أرض الواقع.

 

 

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