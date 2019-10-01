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الأمير عبدالعزيز بن سعد يدشن حملة “حائل وردية” ويعلن ترسية مشروعات فروع جامعة حائل

الأمير عبدالعزيز بن سعد يدشن حملة “حائل وردية” ويعلن ترسية مشروعات فروع جامعة حائل
http://almnatiq.net/?p=780360
المناطق - حائل

 أعلن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل, بدء إجراءات ترسية مشروعات مباني فروع جامعة حائل في كل من محافظات (بقعاء , الحائط , الشملي) وتسليمها لمقاولين آخرين بعد سحبها من السابقين لاستكمال أعمال المشروعات وإنهائها خلال أقل من عام بإذن الله, متطلعاً إلى كل ما يسر أبناء المنطقة ومحافظاتها.

     جاء ذلك في تصريح صحفي لسمو أمير منطقة حائل بعد تدشين سموه حملة “حائل وردية” التي أطلقتها جمعية (بسمة) الخيرية بالتعاون مع الشؤون الصحية بالمنطقة وكرسي المهندس عبدالله بن بقشان للتشخيص المُبكر والوقاية من سرطان الثدي بجامعة حائل اليوم بالصالة الرئيسية بالإمارة.
     ونوه سموه بالدعم السخي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لدعم البرامج الصحية والوقائية لأهالي المنطقة ومحافظاتها وقراها, مشيداً بتنامي الوعي المجتمعي واتساع دائرة الشراكات بين مختلف القطاعات الحكومية والأهلية والأفراد والحرص على برامج الكشف المبكر لسرطان الثدي واهتمام وزارة الصحة بإنشاء مراكز متخصصة لذلك.
    وكانت تهاني بنت فهد إحدى المصابات بسرطان الثدي قد ألقت كلمة خلال حفل تدشين الحملة , حمدت فيها الله أن هيأ هذه المراكز والجمعيات والمرافق الطبية للإسهام في تخفيف معاناة المصابين وإطلاق برامج للكشف المبكر للإسهام بعد توفيق الله بالشفاء التام للمصابات, معربة عن شكرها لسمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه على الدعم المستمر لبرامج جمعية (بسمة) ولحملة “حائل وردية” .
    إثر ذلك أطلقت جمعية (بسمة) مشروع 100 شريك الذي يستهدف إيجاد عوائد سنوية ثابتة تدعم البرامج والمستفيدين, بعد ذلك جرى توقيع اتفاقية بين جامعة حائل وجمعية بسمة الخيرية, ثم كرم الأمير عبدالعزيز بن سعد المساهمين والداعمين لجمعية (بسمة) وحملة “حائل وردية”.
     حضر حفل التدشين معالي مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم ومدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة فريح العياد ومدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور يوسف الثويني​ .

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