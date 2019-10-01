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تعليم الطائف يستعد لإجراء اختبار القياس المرحلي للطلاب

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تعليم الطائف يستعد لإجراء اختبار القياس المرحلي للطلاب

تعليم الطائف يستعد لإجراء اختبار القياس المرحلي للطلاب
http://almnatiq.net/?p=780366
الطائف - عادل الزهراني
تنطلق غدا الاربعاء بالادارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف  اختبارات مؤشر تحصيل الطلاب في القياس المرحلي للصفوف الاولية والمرحلتين الابتدائية والمتوسطة والتحصيلي للمرحلة الثانوية  والذي يطبق مرة كل عام وتحديدا في الاسبوع الخامس (معياري ،محكي) وفق الضوابط والآلية الواردة في منظومة قيادة الاداء الإشرافي المدرسي (الأصدار السادس) وسيعقد هذا الاختبار في جميع المدارس الابتدائية و المتوسطة في جميع مكاتب التعليم وفي المدارس المستهدفة التي تنطبق عليها ضوابط المنظومة فيما سيكون يوم الاثنين القادم الاختبار المحكي

ويستفاد من نتائج هذا التقويم المقارنة المرجعية بين هذا العام والعام الماضي حتى يتم التعرف على مواطن القوة وتعزيزها وكذلك معرفة مواقع الضعف وعلاجها

فيما ثمن مدير عام التعليم بمحافظة الطائف طلال اللهيبي جهود الادارة في الإعداد والتفعيل والمتابعة ، والتي تمثلت في الإعداد للاختبارات من خلال تكوين الفرق ، وإعداد خطة العمل ، و نماذج أسئلة الاختبار ونماذج الإجابة ، إضافة إلى خطط المتابعة الميدانية من قبل إدارة الاشراف التربوي ومديري المكاتب وقادة المدارس ، و متمنيًا للطلاب التوفيق وتحقيق مستويات عالية في الاختبارات المطبقة.

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