في ظل تجاهل المسؤولين”الارطاوية مهددة بشح المياه .. توقف مشروع السقيا “يدفع الاهالي للحلول البديلة”

الأرطاوية - فلاج الشعيفاني

اصبح اهالي مركز الأرطاوية التابع لمحافظة المجمعة بدون سقيا لأول مرة وبدون متعهد منذ سنوات نظرا لتأخر المقاول الجديد في استلام السقيا المقررة في سبتمبر

تأخر نجم عنه توقف وصول المياه الى 3600 مواطن بالارطاوية والمراكز والقرى المجاورة فيهم الارامل وكبار السن والغير قادرين على دفع مبالغ مالية لشراء الماء من الوايتات الخاصة مما يفاقم أزمة المياه بالمركز والمراكز التي حوله نظير اعتماد المدينة على وايتات السقيا كحلول اولية قائمة منذ سنوات عوضا عن مشروع تحلية المياه المتعطل منذ 9 سنوات وبدون حلول جذرية من وزارة المياه او تدخل ينهي المعاناة

بالاضافة الى ان المشروع القديم الخاص بالبئر متوقف ايضا منذ 4 سنوات وكذلك ندرة المياه الجوفية بالمنطقة وبالكاد انعدامها

من جانبه ناشد الاهالي وزارة المياة التدخل بتشغيل المتعهد الجديد بأقصى سرعة

متذمرين من تواصل اهمال الوزارة لمطالبات الاهالي في اوقات سابقة حتى وصل الحال الى ان الارطاوية حاليا بدون مياه والصهاريج الاهلية لاتغطي الاحتياج الدائم والقائم في ظل شح المياه السطحية للارطاوية والمراكز والقرى التي يبلغ عددها 25 مركزا وقرية

والذي ينذر بحدوث كارثة مائية ان لم يتدارك المسؤولين في المياه حجم المعاناة والبحث عن حلول جذرية تنهي الأزمة وتعالجها .