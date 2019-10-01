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البدء في تطبيق لائحة الإفصاح عن مسببات الحساسية على المنشآت الغذائية التي تُقدم الطعام خارج المنزل

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البدء في تطبيق لائحة الإفصاح عن مسببات الحساسية على المنشآت الغذائية التي تُقدم الطعام خارج المنزل

البدء في تطبيق لائحة الإفصاح عن مسببات الحساسية على المنشآت الغذائية التي تُقدم الطعام خارج المنزل
http://almnatiq.net/?p=780380
المناطق - الرياض

بدأت الهيئة العامة للغذاء والدواء إلزام المنشآت الغذائية التي تقدم الطعام للمستهلك خارج المنزل بالإفصاح عن مسببات الحساسية في قائمة وجبات الطعام، وذلك اعتباراً من اليوم الثلاثاء 1 / 10 / 2019م.

وقد عقدت عقد ورش عمل تعريفية باللائحة الفنية السعودية رقم 56 SFDA.FD تحت عنوان: “الإفصاح عن مسببات الحساسية في قائمة وجبات المنشآت الغذائية التي تقدم الطعام للمستهلك خارج المنزل”، وذلك في كلٍ من الرياض والخبر وأبها والمدينة المنورة وجدة، ونظمت اليوم (الأحد) بالرياض أولى الورش بحضور أصحاب المنشآت الغذائية والمهتمين بالغذاء، لاستعراض اللائحة والإجابة عن استفسارات وأسئلة الحضور.

وتشترط اللائحة عرض البيانات الخاصة بالمكونات المسببة للحساسية في قوائم الطعام بشكل دائم وفي مكان واضح ومقروء وسهل الفهم، وأن تكون باللغة العربية مع إمكانية ترجمتها لأي لغة أخرى، كما تشترط ضرورة الإفصاح والإعلان عن معلومات الحساسية في عقود التموين والإعاشة وكذلك الحال بالنسبة لمتعهدي العقود والحفلات.

وتنطبق اللائحة على جميع المنشآت الغذائية التي تقدم الطعام خارج المنزل مثل: المطاعم، المقاهي، الكافتيريا أو البوفيهات، المخابز، محلات بيع الآيس كريم والحلويات، أكشاك الطعام المتنقلة والثابتة، شركات تقديم خدمات توصيل الأطعمة، مراكز رعاية الطفل والرعاية الصحية والجمعيات الخيرية التي تقدم وتسلم الوجبات مجاناً، وكذلك المنشآت التي تزود منشآت غذائية أخرى بالطعام.

وتكمن أهمية الإفصاح عن مسببات الحساسية في المحافظة على صحة الفرد، إذ أن تناول الأغذية المسببة للحساسية حتى لو بكميات ضئيلة يمكن أن يسبب مضاعفات سلبية خطيرة لدى الذين يعانون من حساسية تجاه بعض أنواع الأكل.

وتلزم اللائحة المنشآت الغذائية الإفصاح عن المكونات المسببة للحساسية في حال احتواء الوجبات على: الحبوب التي تحتوي على الجلوتين، القشريات ومنتجاتها، الأسماك ومنتجاتها، البيض ومنتجاته، الفول السوداني ومنتجاته، الخردل ومنتجاته، المكسرات ومنتجاتها، بذور السمسم ومنتجاتها، الحليب ومنتجاتها، الرخويات ومنتجاتها، الكبريتيت، الترمس ومنتجاتها، الكرفس ومنتجاته، فول الصويا ومنتجاته.

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