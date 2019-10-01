احدث الأخبار

الجيش اليمني يحبط محاولات تسلل حوثية جنوبي محافظة الحديدة
أبرز المواد
 البدء في تطبيق لائحة الإفصاح عن مسببات الحساسية على المنشآت الغذائية التي تُقدم الطعام خارج المنزل
أبرز المواد
 أمير الرياض يقدم العزاء في وفاة اللواء عبدالعزيز الفغم رحمه الله
أبرز المواد
 في ظل تجاهل المسؤولين”الارطاوية مهددة بشح المياه .. توقف مشروع السقيا “يدفع الاهالي للحلول البديلة”
أبرز المواد
 تعليم الطائف يستعد لإجراء اختبار القياس المرحلي للطلاب
منطقة مكة المكرمة
 الأمير عبدالعزيز بن سعد يدشن حملة “حائل وردية” ويعلن ترسية مشروعات فروع جامعة حائل
أبرز المواد
 الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات لندي يزور الهيئة الملكية بالجبيل لبحث أوجه الفرص الاستثمارية المتاحة
المنطقة الشرقية
 مدني عسير ينظم ورشة عمل المفاهيم الأساسية لأنظمة وإجراءات متطلبات السلامة في المنشأت
منطقة عسير
 جامعة بيشة تبحث مع الأحوال المدنية تسهيل إصدار الهوية الوطنية للطالبات
منطقة عسير
 ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية لدى الشركة.. منسوبو “السعودية للكهرباء” يتبرعون بـ 864 ألف ريال لجمعية تحفيظ القرآن الكريم “خيركم”
منطقة مكة المكرمة
 أكثر من 90 شركة محلية وعالمية رائدة تتواجد في أكبر معرض ومنتدى لتوظيف للسيدات بالمملكة
منطقة الرياض
 وزير النقل يؤكد : إعادة تشغيل رحلات قطار الحرمين السريع خلال ٣٠ يومًا
أبرز المواد
الجيش اليمني يحبط محاولات تسلل حوثية جنوبي محافظة الحديدة

الجيش اليمني يحبط محاولات تسلل حوثية جنوبي محافظة الحديدة

أبرز المواد
البدء في تطبيق لائحة الإفصاح عن مسببات الحساسية على المنشآت الغذائية التي تُقدم الطعام خارج المنزل

البدء في تطبيق لائحة الإفصاح عن مسببات الحساسية على المنشآت الغذائية التي تُقدم الطعام خارج المنزل

أبرز المواد
أمير الرياض يقدم العزاء في وفاة اللواء عبدالعزيز الفغم رحمه الله

أمير الرياض يقدم العزاء في وفاة اللواء عبدالعزيز الفغم رحمه الله

أبرز المواد
في ظل تجاهل المسؤولين”الارطاوية مهددة بشح المياه .. توقف مشروع السقيا “يدفع الاهالي للحلول البديلة”

في ظل تجاهل المسؤولين”الارطاوية مهددة بشح المياه .. توقف مشروع السقيا “يدفع الاهالي للحلول البديلة”

أبرز المواد

الجيش اليمني يحبط محاولات تسلل حوثية جنوبي محافظة الحديدة

الجيش اليمني يحبط محاولات تسلل حوثية جنوبي محافظة الحديدة
http://almnatiq.net/?p=780383
المناطق - وكالات

أحبطت قوات الجيش الوطني اليمني، عدة محاولات تسلل لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، جنوبي محافظة الحديدة غربي اليمن.
وأوضح موقع //سبتمبر نت// التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن قوات الجيش اليمني رصدت الليلة الماضية، عدة محاولات تسلل لميليشيا الحوثي في مديرية الدريهمي، وأفشلت كل محاولات الميليشيا الحوثية، وأجبرتها على التراجع والفرار، بعد تكبيدها خسائر كبيرة في الأرواح.
وأضاف الموقع أن ميليشيا الحوثي الإرهابية تواصل استهداف مواقع الجيش اليمني، في محافظة الحديدة ، في الوقت الذي تتمسك به قوات الجيش بالهدنة الأممية.

روابط ذات صلة

البدء في تطبيق لائحة الإفصاح عن مسببات الحساسية على المنشآت الغذائية التي تُقدم الطعام خارج المنزل

البدء في تطبيق لائحة الإفصاح عن مسببات الحساسية على المنشآت الغذائية التي تُقدم الطعام خارج المنزل
أمير الرياض يقدم العزاء في وفاة اللواء عبدالعزيز الفغم رحمه الله

أمير الرياض يقدم العزاء في وفاة اللواء عبدالعزيز الفغم رحمه الله
في ظل تجاهل المسؤولين”الارطاوية مهددة بشح المياه .. توقف مشروع السقيا “يدفع الاهالي للحلول البديلة”

في ظل تجاهل المسؤولين”الارطاوية مهددة بشح المياه .. توقف مشروع السقيا “يدفع الاهالي للحلول البديلة”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*