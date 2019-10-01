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صدامات وسط بغداد خلال مظاهرات ضد الفساد

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صدامات وسط بغداد خلال مظاهرات ضد الفساد

صدامات وسط بغداد خلال مظاهرات ضد الفساد
http://almnatiq.net/?p=780388
المناطق - وكالات

أطلقت قوات الأمن العراقية الغاز المسيل للدموع في بغداد على المتظاهرين الذين خرجوا ضد الفساد وضعف الخدمات العامة، الثلاثاء.

وقال مراسلنا إن المتظاهرين تمكنوا من عبور جسر الجمهورية باتجاه المنطقة الخضراء، فيما أصوات اعيرة نارية تسمع في الإرجاء.

وأفادت مصادر عرافية بسقوط 286 جريحا من المتظاهرين و30 جريحا من قوات الأمن خلال المظاهرات.

وفي وقت لاحق، قالت وكالة الأنباء العراقية إن المظاهرات انتهت.

وبدأت مسيرة الثلاثاء سلمية مع أكثر من ألف شخص توجهوا نحو ساحة التحرير وسط بغداد، عندما بدأت الشرطة بإلقاء القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

وقال المحتجون إنه يجب تغيير الحكومة بسبب فشلها في تحسين الخدمات وخلق الوظائف.

وهتف كثيرون بشعارات مناهضة للحكومة ورفعوا ملصقات لواء من القوات الخاصة تم عزله مؤخرا من منصبه.

وكان من بين المحتجين العشرات من خريجي الجامعات الجدد الذين لم يتمكنوا من العثور على وظائف في هذا البلد الغني بالنفط والمتخم بالفساد.

وقال محمد كاظم، البالغ من العمر 27 عاما في بغداد، إن الحكومة الحالية مليئة بـ “الوعود الفارغة والأكاذيب”.

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