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مكتب الخدمات البلدية بالحبيل يزيل الآثار التي خلفتها الأمطار

مكتب الخدمات البلدية بالحبيل يزيل الآثار التي خلفتها الأمطار
http://almnatiq.net/?p=780394
المناطق - رجال ألمع
قام مكتب الخدمات البلدية بمركز الحبيل التابع لمحافظة رجال ألمع هذا اليوم بإزالة آثار الأمطار التي هطلت على المحافظة اليوم الثلاثاء وتسببت في العديد من الأضرار .

من جهته أكد مدير مكتب الخدمات بمركز الحبيل الأستاذ يحيى عايض عسيري انه بتوجيه ومتابعة رئيس بلدية محافظة رجال ألمع قام المكتب بإزالة ما خلفته الأمطار من أضرار حيث تم فتح العديد من الطرق التي أُغلقت بفعل التجمعات المائية والعوالق المنتقلة مع مياه الأمطار ، وكذلك الصخور المتساقطة من الجبال في ممر السيارات والتي تعيق حركة المرور .

كما قام عمال المكتب بعمليات تنشيف للمياه الموجودة بشوارع المركز والتي يتسبب وجودها في تشويه المنظر العام إضافة إلى قيام العمال بجمع القمامة المنقولة مع مياه الأمطار من الطرق والشوارع .

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