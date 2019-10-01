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غرفة تبوك ووزارة المالية يعقدان تدريبا تعريفيا عن ” منصة اعتماد “

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غرفة تبوك ووزارة المالية يعقدان تدريبا تعريفيا عن ” منصة اعتماد “

غرفة تبوك ووزارة المالية يعقدان تدريبا تعريفيا عن ” منصة اعتماد “
http://almnatiq.net/?p=780403
المناطق- تبوك :
عقدت الغرفة التجارية الصناعية بتبوك اليوم، بالتعاون مع وزارة المالية تدريبا تعريفيا بـ ” بمنصة اعتماد ” بحضور الأمين العام للغرفة منصور بن محمد اليامي وعدد من رجال الأعمال وأصحاب المنشآت في القطاع الخاص والمهتمين بهذا المجال.
وتضمن التدريب تقديم شروح تفصيلية عن المنصة مع استعراض خِدْماتها المتنوعة المرتبطة بين وزارة المالية والجهات الحكومية والجهات المستفيدة عبر الخِدْمات الرئيسية للمنصة وهي: إدارة الميزانية وإدارة المنافسات والمشتريات، وإدارة العقود والتعميدات وإدارة المدفوعات وإدارة الحقوق المالية للموظفين، وغيرها من الخِدْمات التي تقدمها منصة اعتماد.
ويأتي هذا التدريب ضمن عدة برامج تنظمها غرفة تبوك بالتعاون مع الجهات الحكومية والهيئات لتطوير وتوعية القطاع الخاص وتزويدهم بجميع اللوائح والأنظمة المحدثة لدى تلك الجهات.

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