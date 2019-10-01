الهلال يكتسح السد برباعية ويضع قدما في نهائي أبطال آسيا

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قلب نادي الهلال تأخره ليحقق الفوز على مضيفه السد القطري 4-1 يوم الثلاثاء على ستاد جاسم بن حمد في الدوحة، ضمن ذهاب قبل نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

وتقدم السد عبر هدف لاعب الهلال بافيتمبي غوميز (14 بالخطأ في مرمى فريقه)، قبل أن يرد الفريق السعودي برباعية عن طريق غوميز (33) وعلي البليهي (45) ولاعب السد سالم الهاجري (60 بالخطأ في مرمى فريقه) ومحمد الشلهوب (67).

وأكمل السد المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد الظهير الأيسر عبدالكريم حسن في الدقيقة 35 نتيجة حصوله على الإنذار الثاني.

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم 22 تشرين الأول/أكتوبر على ستاد جامعة الملك سعود في الرياض.

ويتقابل الفائز في قبل نهائي غرب آسيا في الدور النهائي مع الفائز من المباراة الثانية لقبل النهائي والخاصة بمنطقة شرق آسيا، والتي تجمع بين أوراوا ريد دايموندز الياباني وغوانغزهو ايفرغراند الصيني.

وبادر السد للهجوم في بداية المباراة، وكاد يفتتح التسجيل في الدقيقة 13 عندما وصلت الكرة من تمريرة طويلة إلى بغداد بونجاح ليسدد محاولة ارتطمت بالدفاع وتحولت إلى ركلة ركنية.

وبعد أقل من 30 ثانية افتتح الفريق القطري التسجيل عندما وصلت الكرة إلى حسن الهيدوس بالجهة اليمنى من منطقة الجزاء ليرسل تمريرة عرضية حاول مهاجم الهلال بافيتمبي غوميز إبعادها لكن الكرة تحولت بالخطأ داخل مرمى فريقه (14).

واستمرت محاولات الفريق القطري، في حين سنحت فرصة خطيرة للهلال عندما سدد سيباستيان جيوفينكو محاولة من الجهة اليمنى سيطر عليها بصعوبة حارس السد سعد الشيب (27).

ولكن غوميز تمكن من تعويض غلطة هدف التقدم للسد، عندما سجل هدف التعادل للضيوف بعدما استلم تمريرة جيوفينكو على باب المرمى وسدد بعيداً من متناول الحارس الشيب (33).

ثم بعد دقيقتين تفاقمت معاناة أصحاب الأرض عقب طرد الظهير الأيسر عبد الكريم حسن نتيجة حصوله على الإنذار الثاني بسبب الاعتراض على قرار الحكم.

ورغم النقص العددي إلا أن السد واصل الضغط على مرمى الهلال من خلال الهجمات السريعة واستغلال المساحات، وضاعت على الفريق فرصة ذهبية بعدما وصلت الكرة من تمريرة حسن الهيدوس على القائم البعيد إلى أكرم عفيف ليسدد كرة ساقطة ارتدت من القائم (42).

ورد الهلال عبر انفراد غوميز الذي وصلته الكرة من سالم الدوسري وتقدم إلى داخل منطقة الجزاء قبل أن يسدد الكرة، لكن سعد الشيب تألق في إبعادها إلى ركلة ركنية (44).

ومن الركلة الركنية التي نفذها جيوفينكو حاول غوميز متابعة الكرة لتصل على القائم البعيد أمام علي البليهي الذي حولها بصدره داخل الشباك (45).

مع انطلاق الشوط الثاني حاول السد العودة للمباراة، وركز الفريق على الانطلاق في الأطراف من خلال الثنائي الهيدوس وعفيف.

لكن الهلال خطف الهدف الثالث في الدقيقة 60 عندما انطلق ياسر الشهراني في الجهة اليسرى وأرسل تمريرة عرضية وصلت على باب المرمى أمام غوميز الذي حاول متابعة الكرة التي ارتطمت بالمدافع سالم الهاجري وتحولت في المرمى.

واستمر تفوق الهلال، ليضيف الهدف الرابع في الدقيقة 67 عندما استلم محمد كانو الكرة في الجهة اليمنى وأرسل تمريرة عرضية متقنة إلى المهاجم الخبير محمد الشلهوب الذي هيأ الكرة لنفسه وسدد على يمين الحارس الشيب.

وفي الدقائق المتبقية هدأ إيقاع اللعب مع بعض المحاولات المحدودة من الفريقين، وكانت أبرز فرصة للسد عبر تسديدة بغداد بونجاح التي تصدى لها الحارس عبدالله المعيوف (84).

وكان السد تصدر في دور المجموعات ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط من ست مباريات، مقابل 9 نقاط للأهلي السعودي و8 لباختاكور الأوزبكي و7 لبيرسيبوليس الإيراني، وفاز في دور الـ16 على مواطنه الدحيل بواقع 4-2 في مجموع المباراتين، وفي ربع النهائي على التصر السعودي بواقع 4-3 في مجموع المباراتين.

في المقابل تصدر الهلال ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 13 نقطة من ست مباريات، مقابل 9 نقاط للدحيل القطري و8 للاستقلال الإيراني ونقطتين للعين الإماراتي، وفاز في دور الـ16 على مواطنه الأهلي 4-3 في مجموع المباراتين، ثم تغلب في ربع النهائي على مواطنه الاتحاد بواقع 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.