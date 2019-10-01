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“التجارة” تُتيح إصدار تراخيص التخفيضات الموسمية لموسم الرياض إلكترونيا

“التجارة” تُتيح إصدار تراخيص التخفيضات الموسمية لموسم الرياض إلكترونيا

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“التجارة” تُتيح إصدار تراخيص التخفيضات الموسمية لموسم الرياض إلكترونيا

“التجارة” تُتيح إصدار تراخيص التخفيضات الموسمية لموسم الرياض إلكترونيا
http://almnatiq.net/?p=780411
المناطق - الرياض

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن فتح نافذة التقديم لإصدار تراخيص التخفيضات لموسم الرياض عبر نظام التخفيضات الإلكتروني للفترة من 16 صفر حتى 18ربيع الآخر 1441هـ، الموافق 15 أكتوبر حتى 15ديسمبر 2019م، حيث سيتمكن أصحاب المحلات التجارية والمتاجر الإلكترونية من تقديم طلب تراخيص التخفيضات الموسمية دون أن يتم الخصم من رصيد التخفيضات المتاحة سنوياً.

ودعت الوزارة أصحاب المحلات التجارية والمتاجر الإلكترونية في المملكة إلى التقدم بطلب رخص التخفيضات الموسمية والاستفادة من هذه الخدمة عبر الدخول على نظام التخفيضات الإلكتروني Sales.mci.gov.sa، واختيار نوع الترخيص واستكمال باقي الإجراءات عبر البوابة الالكترونية.

الجدير بالذكر أن الخدمة تمكن المستفيدين من تسديد رسوم الرخص إلكترونياً عبر نظام سداد وأخيراً طباعة الترخيص.

وتم إطلاق نظام التخفيضات الإلكتروني من قبل وزارة التجارة والاستثمار بالتعاون مع شركة ثقة لخدمات الأعمال بداية شهر أبريل من العام الماضي، وذلك من مبدأ وحرص الوزارة على تقديم خدماتها إلكترونياً بشكل سهل لمستفيديها.

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