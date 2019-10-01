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تعليم منطقة تبوك يحتفي باليوم العالمي للمعلم السبت القادم

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تعليم منطقة تبوك يحتفي باليوم العالمي للمعلم السبت القادم

تعليم منطقة تبوك يحتفي باليوم العالمي للمعلم السبت القادم
http://almnatiq.net/?p=780416
المناطق - تبوك :

تحتفي الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك السبت القادم باليوم العالمي للمعلم – الذي يصادف الخامس من أكتوبر – ويأتي هذا العام تحت شعار “المعلمون الشباب .. مستقبل المهنة” من خلال تنفيذ العديد من البرامج والفعاليات التي تبرز دور المعلم ورسالته التربوية السامية إضافة إلى تنظيم احتفال للمعلمين والمعلمات بهذه المناسبة.
وأوضح المدير العام للتعليم بالمنطقة إبراهيم بن حسين العُمري أن احتفال “تعليم تبوك” بهذه المناسبة يأتي إيماناً بأهمية مكانة المعلم وتعزيزاً للدور الرائد الذي يضطلع به والرسالة العظيمة التي يحملها وما تمتلكه هذه الرسالة من دور محوري في مسيرة البناء التعليمي والتربوي وتبصير الجيل الناشئ بمكانة معلميهم ومعلماتهم وما يبذلونه من جهد في سبيل تعليمهم وتنوير عقولهم.
وأشار إلى أن إدارة تعليم تبوك وجّهت جميع مدارس المنطقة ومكاتب التعليم في المحافظات، بالاحتفاء باليوم العالمي للمعلم مطلع الأسبوع القادم وتفعيل مناسبة الاحتفاء بهذا اليوم ميدانياً من خلال البرامج والمناشط التربوية المتنوعة التي تُنفذ على مستوى المدرسة ومكاتب التعليم والإدارة وتوظيف الإذاعة المدرسية وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية من أولياء أمور ومؤسسات المجتمع.

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