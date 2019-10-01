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“البلدية والقروية”: اكتمال ضوابط الترخيص لمزاولة الأعمال التجارية لمدة 24 ساعة

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“البلدية والقروية”: اكتمال ضوابط الترخيص لمزاولة الأعمال التجارية لمدة 24 ساعة

“البلدية والقروية”: اكتمال ضوابط الترخيص لمزاولة الأعمال التجارية لمدة 24 ساعة
http://almnatiq.net/?p=780419
المناطق - الرياض

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية، اليوم الثلاثاء، عن جاهزية الضوابط اللازمة لإصدار الموافقة للسماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة (24) ساعة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وإعداد الضوابط اللازمة لتشغيل العاملين خلال الساعات التي تتجاوز ساعات العمل المعتادة التي أعدتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وذلك وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (647) وتاريخ 13/11/1440هـ.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن لأصحاب الأنشطة التجارية ممن تنطبق عليهم الضوابط، التقدم إلى الأمانات والبلديات التي يقع النشاط التجاري في نطاق اختصاصها المكاني بطلب إصدار الترخيص اللازم للبدء في ممارسة الأنشطة التجارية لمدة (24) ساعة، وذلك بتاريخ 6/5/1441 هـ الموافق 1/1/2020 م.

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