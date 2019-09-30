مدني الباحة: هطول أمطار غزيرة ولم يتم تسجيل أي حوادث أو وفيات

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من بشائر الخير والبركه هطلت أمطار من متوسطه إلى غزيرة على كلاً من محافظة غامد الزناد محافظة قلوة مركز نيرى مركز الشعراء مركز ناوان مركز الجرين سالت على إثرها العديد من الأودية ومنها وادي يحر وادي سمعه وادي نيرى وادي المعصوم وادي الحميراء وادي كرش وادي عليب.

وأوضح الناطق الاعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحه العقيد جمعان بن دايس الغامدي بانه تواجدت دوريات السلامه عند مداخل الاوديه المذكوره لتنبيه قائدي المركبات ومنعهم او المجازفه من عبور تلك الأودية ولم يسجل ولله الحمد اي حوادث او وفيات عدا بعض الاحتجازات البسيطه لمركبات تم التعامل معها حسب مايقتضيه الموقف كما تم اغلاق عقبة حزنه احترازياً للمحافظه على سلامة الارواح والممتلكات .

مهيبا بالجميع الى التقيد بتعليمات وإرشادات السلامه في مثل هذه الحالات وعدم الخروج في حالة الامطار الشديده الا للضروره وعدم الاقتراب من الاجسام المتحركه واللوحات الاعلانيه والمجسمات الجماليه والغير ثابته عند هبوب الرياح وعدم المجازفه بعبور الاوديه ومواقع تجمعات المياه داخل الاوديه ومتابعة الحاله الجويه ومايصدر من تنبيهات وتحذيرات جويه خلال الفتره القادمة.