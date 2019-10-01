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محافظ الطائف يترأس المجلس المحلي للتنمية والتطوير

محافظ الطائف يترأس المجلس المحلي للتنمية والتطوير
http://almnatiq.net/?p=780430
المناطق - عادل الزهراني

ترأس معالي محافظ الطائف رئيس المجلس المحلي للتنمية والتطوير بمحافظة الطائف ظهراليوم اجتماع المجلس المحلي للتنمية والتطوير السابع في الدورة الخامسة بحضور أعضاء المجلس المحلي من رؤساء الدوائر الحكومية وأهالي المحافظك
وأعرب معالي محافظ الطائف عن فخره واعتزازه بما تحقق للطائف خلال الفترة الماضية من خلال موسم الطائف ومهرجان ولي العهد للهجن وذلك بفضل الله ثم ماتوليه القيادة الرشيدة من دعم لامحدود لكل مشاريع التنمية في كل مناطق المملكة ومحافظاتها
كما ان لتوجيهات ومتابعة مستشار خادم الحرمين الشريفين امير منطقة مكة المكرمة وسمو نائب امير المنطقة لكل المشاريع والدعم اللامحدود للتنمية بمحافظة الطائف يعطي دليلا على أن الطائف تحظى بالاهتمام التنموي في كل المجالات والحرص على مايحقق النهضة التنموية بالمحافظة ومراكزها
بعد ذلك ناقش المجلس المواضيع المدرجة في جدول أعماله والتى من أبرزها ايصال التيار الكهربائي لضاحية الاسكان وتوسعة الطريق المؤدي لمشاريع الاسكان بوادي جليل من كبري الأمير محمد بن عبدالعزيز وحتى موقع المشروع، واستعراض المجلس محاضر اللجان المنبثقة ومراجعة ما تم بشأن التوصيات السابقة وتم اتخاذ القرارات اللازم على ما عرض من مواضيع.

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