احدث الأخبار

رئيس قسم القروض الإنتاجية ببنك التنمية الاجتماعية يستعرض آلية دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة
المنطقة الشرقية
 الاتحاد يقفز للمركز الثالث بثلاثية التعاون
أبرز المواد
 مجلس الغرف السعودية يعقد اجتماعه الـ “101 ” في حائل
أبرز المواد
 ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الإثيوبي
أبرز المواد
 محافظ الطائف يترأس المجلس المحلي للتنمية والتطوير
منطقة مكة المكرمة
 قتيلان و200 مصاب في احتجاجات العراق
أبرز المواد
 مدني الباحة: هطول أمطار غزيرة ولم يتم تسجيل أي حوادث أو وفيات
منطقة الباحة
 “البلدية والقروية”: اكتمال ضوابط الترخيص لمزاولة الأعمال التجارية لمدة 24 ساعة
أبرز المواد
 تعليم منطقة تبوك يحتفي باليوم العالمي للمعلم السبت القادم
منطقة تبوك
 “التجارة” تُتيح إصدار تراخيص التخفيضات الموسمية لموسم الرياض إلكترونيا
أبرز المواد
 الهلال يكتسح السد برباعية ويضع قدما في نهائي أبطال آسيا
أبرز المواد
 غرفة تبوك ووزارة المالية يعقدان تدريبا تعريفيا عن ” منصة اعتماد “
منطقة تبوك
رئيس قسم القروض الإنتاجية ببنك التنمية الاجتماعية يستعرض آلية دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة

رئيس قسم القروض الإنتاجية ببنك التنمية الاجتماعية يستعرض آلية دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة

المنطقة الشرقية
الاتحاد يقفز للمركز الثالث بثلاثية التعاون

الاتحاد يقفز للمركز الثالث بثلاثية التعاون

أبرز المواد
مجلس الغرف السعودية يعقد اجتماعه الـ “101 ” في حائل

مجلس الغرف السعودية يعقد اجتماعه الـ “101 ” في حائل

أبرز المواد
ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الإثيوبي

ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الإثيوبي

أبرز المواد

ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الإثيوبي

ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الإثيوبي
http://almnatiq.net/?p=780433
المناطق - واس

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من دولة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.
وجرى خلال الاتصال استعراض تطورات الأوضاع في المنطقة بالإضافة إلى بحث المسائل ذات الاهتمام المشترك.

روابط ذات صلة

الاتحاد يقفز للمركز الثالث بثلاثية التعاون

الاتحاد يقفز للمركز الثالث بثلاثية التعاون
مجلس الغرف السعودية يعقد اجتماعه الـ “101 ” في حائل

مجلس الغرف السعودية يعقد اجتماعه الـ “101 ” في حائل
قتيلان و200 مصاب في احتجاجات العراق

قتيلان و200 مصاب في احتجاجات العراق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*