مجلس الغرف السعودية يعقد اجتماعه الـ “101 ” في حائل

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عقد مجلس إدارة الغرف السعودية اجتماعه الـ 101 صباح اليوم ” الثلاثاء ” في مقر غرفة حائل ، واجتماع اللجنة التنفيذية الـ 95 في مقر فندق الملينيوم برئاسة الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي بحضور رؤساء وممثلي الغرف السعودية ، كما ناقش اعضاء لجنة مبادرات في مجلس الغرف السعودية مستوى التقدم في تنفيذ المبادرات الـ 12 التي يقوم بها المجلس وتم تقديم عرض لمنتدى 2039 .

وأوضح الدكتور سامي العبيدي أن الاجتماع حظي بحضور فاق 98% تم خلاله مناقشة وعرض ما تم انجازه في الفترة الماضية واتخاذ القرارات المناسبة في بعض الاجراءات الداعمة للقطاع الخاص وتمثيل المجلس لها ، واضاف انه تم العرض على مجلس ادارة الغرف بما ينعم به القطاع الخاص من شراكة قوية مع القطاع الحكومي ممثلا بالوزارات ومجلس الشئون الاقتصادية وايضا ما يقوم به القطاع الخاص من توجيهات سامية من سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الامير محمد بن سلمان واللذان يبحثان دائما عن ما يدعم القطاع الخاص وتنميته وتقوية وتعزيز مشاركته الفاعلة في تنمية الناتج الاقتصادي والعمل على استدامة القطاع الخاص بكافة قطاعاته ، وأشار رئيس مجلس الغرف السعودية أننا نآمل ان يكون القطاع الخاص في مستوى هذه الشراكة وان يقوم بالتغيير ودراسة اهداف الرؤية 2030 حتى يكون فاعلا اكثر واكثر في تنفيذها .

مشددا على أهمية هذه الاجتماعات ومخرجاتها التي تصب في تعزيز دور قطاع الأعمال كشريك إستراتيجي للقطاع العام في ظل هذه المرحلة المهمة وما تشهده المملكة من حراك اقتصادي غير مسبوق لتحقيق رؤية المملكة .

من جهته أشاد نائب رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس غرفة حائل الاستاذ عبدالله العديم بما خرج به الاجتماع من توصيات تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية توافقا مع الرؤية المستقبلية للمملكة 2030، مبينا أن سعيدين بإستضافة أكثر من 80 رجل اعمال في حائل فهذه الكوكبة من رجال الاعمال والمال سيكون لها الأثر الإيجابي على الواقع الاقتصادي في المنطقة من جذب مشاريع جديدة وتحفيز الاستثمار في حائل وحضورهم في رعاية كريمة من الامير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز امير منطقة حائل في تدشين ملتقى بيبان بالشراكة مع الشريك الحقيقي والاستراتيجي في الهيئة العامة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ، مشيراً إلى أن اختيار غرفة حائل لاستضافة هذه النخبة من قادة العمل الاقتصادي في المملكة يشكل منعطفا ومحفزا مهما للغرفة لزيادة النشاط الاقتصادي في المنطقة والاستفادة من المميزات النسبية والتنافسية التي تزخر بها منطقة المدينة المنورة والفرص الاستثمارية الواعدة .

وأشاد رئيس غرفة المنطقة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار بنتائج الاجتماع والذي خرج بتوصيات تخدم قطاع الاعمال مبينا ان الغرف التجارية انشأت لتمثيل القطاع الخاص للنهوض بالتنمية الاقتصادية بالمملكة ، وقال ان الرؤية 2030ارتبطت بالقطاع الخاص والغرف التجارية بادرت وعملت الفترة الماضية وكان لها دور كبير في المشاركة في صناعة القرار ، مشيرا ان ملتقى بيبان الذي يقام في حائل هو فتح بيبان لأبناء وبنات حائل .

من جانبه أكد رئيس غرفة الرياض الاستاذ عجلان بن عبدالعزيز العجلان ان هذا الاجتماع نوقش فيه العديد من القضايا ومثل هذه الاجتماعات تناقش تطور ونهوض القطاع في المملكة وناقشنا الكثير من القضايا في تطور الصناعة والتجارة وخرجنا الكثير من القرارات التي تدعم تطور الاعمال ، وأضاف بناء على هذا الاجتماعات مع كل القطاعات أؤكد اننا سنجد خلال السنتين القادمتين تطور كبير وملحوظ في مختلف الاصعدة وفق رؤية المملكة 2030 .

وسيعقد رؤساء الغرف السعودية يوم غدا ” الإربعاء ” ورشة عمل في فندق الملينيوم قبل ان يلتقون صاحب السمو الملكي الامير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز امير منطقة حائل في قصر اجا ، وسيحضر رؤساء الغرف حفل تدشين ملتقى بيبان حائل برعاية من امير المنطقة الامير عبدالعزيز بن سعد ونائبه الامير فيصل بن فهد بن مقرن ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي .