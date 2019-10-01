رئيس قسم القروض الإنتاجية ببنك التنمية الاجتماعية يستعرض آلية دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة

المناطق - فتحية عبدالله

اكد رئيس قسم القروض الإنتاجية ببنك التنمية الاجتماعية خالد بن احمد الغامدي، بان البنك منذ تأسيسه في العام 1391ه يسعى بان يكون رائدا في تمكين أدوات التنمية الاجتماعية وتعزيز الاستقلال المالي للأفراد والأسر نحو مجتمع حيوي ومنتج .

وأوضح الغامدي خلال لقاء رواد الاعمال الذي نظمته الغرفة ضمن برامج مجلس شباب الاعمال، مساء الثلاثاء 30 سبتمبر 2019، واداره عضو المجلس بالغرفة محمد بن خالد المحمدي بحضور رئيس المجلس عبدالله بن فيصل البريكان ،بان البنك يهدف الى تقديم قروض بدون فوائد للمنشآت الصغيرة والناشئة ولأصحاب الحرف والمهن من المواطنين تشجيعًا لهم على مزاولة الأعمال والمهن بأنفسهم ولحسابهم الخاص، مشيرا الى ان البنك يقدم قروضا اجتماعية بدون فوائد لذوي الدخول المحدودة من المواطنين لمساعدتهم على التغلب على صعوباتهم المالية ويعمل على تشجيع التوفير والادخار للأفراد والمؤسسات في المملكة وإيجاد الأدوات التي تحقق هذه الغاية

وحول مميزات منتجات بنك التنمية الاجتماعية، قال الغامدي بان المميزات التي يقدمها البنك تساعد على النهوض بالأعمال حيث ان البنك يقدم تمويلا بدون فائدة، بالإضافة الى فترة السماح التي تبدأ من تاريخ صرف الدفعة الأولى لمدة 18 شهر فأكثر، وأقساط ميسرة وفترة سداد تصل إلى 96 شهر، كما ينفذ البنك برامجا خاصة تعمل على تأهيل ورعاية رواد الاعمال من خلال الدورات التدريبية والاستشارات المالية والتسويقية المجانية.

وحول مراحل التقديم على القروض المقدمة من بنك التنمية الاجتماعية أوضح الغامدي بانه في البداية يتوجب ارسال طلب التمويل الكترونيا، وبعد ذلك يتم فتح الطلب لتأتي مرحلة المقابلة الشخصية، ومن ثم يلتحق صاحب الطلب في دورات تدريبية تأهيلية، وبعدها يتم إعداد خطة عمل للمشروع، وأخيرا توقيع العقد وصرف الدفعات.

وقال الغامدي بان البنك يهدف الى تقديم خدمات مالية وغير مالية وبرامج ادخارية هادفة وفعالة مدعومة بكوادر بشرية مؤهلة للمساهمة في التنمية الاجتماعية، وبناء الشركات مع القطاعات المتعددة، ونشر الوعي المالي وتعزيز ثقافة العمل الحُر لدى جميع شرائح المجتمع، والقيام بدور المنسق المكمل لرعاية قطاع المنشآت الصغيرة والناشئة، والعمل على تشجيع التوفير والادخار للأفراد والمؤسسات في المملكة وإيجاد الأدوات التي تحقق هذه الغاية.

ومن الخدمات الغير مالية التي يقدمها البنك هو مبادرة مركز دلني للأعمال والذي يهتم بتقديم حزمة من الخدمــــات الغير مـــاليــــة للمنـــشــــآت الصغيرة والمتوسطة والتي تتنوع ما بين التدريب والاستشارات والإرشاد، بهدف تحسين أداء المنشآت الصغيرة والناشئة وتطويرها لمواجهة التحديات المتمثلة بفهم السوق والبيئة التنظيمية وكيفية إدارة الأعمال التجارية والوصول الى السوق، والمنافسة والوقاية من التعثر. وفي ختام اللقاء كرم البريكان ، الغامدي بدرع تذكاري.