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الاتحاد يقفز للمركز الثالث بثلاثية التعاون

الاتحاد يقفز للمركز الثالث بثلاثية التعاون
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المناطق - الرياض

واصل الاتحاد انطلاقته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حينما نجح في تخطي ضيفه التعاون بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جرت بينهما اليوم الثلاثاء، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، في لقاء مؤجل من الجولة الثانية.

وافتتح عبدالعزيز البيشي ثلاثية الاتحاد في الدقيقة الرابعة قبل أن يضاعف زميله إيميليانو فيكيو النتيجة في الدقيقة 34، ليختتم البرازيلي رومارينهو أهداف أصحاب الأرض بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 59، في حين تمكن الكاميروني لياندر تاوامبا من تقليص النتيجة حينما سجل هدف التعاون الوحيد في الدقيقة 67.

وبتلك النتيجة صعد الاتحاد للمركز الثالث في سلم الترتيب برصيد 9 نقاط، فيما توقف رصيد التعاون عند 4 نقاط في المركز الثالث عشر مع تبقي مباراة مؤجلة له.

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