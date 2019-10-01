الشباب يتأهل إلى الدور ثمن النهائي لكأس محمد السادس للأندية الأبطال

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تأهل فريق الشباب السعودي إلى الدور ثمن النهائي “دور الـ 16 ” لكأس محمد السادس للأندية الأبطال بعد فوزه على ضيفه شبيبة الساورة الجزائري 2 – 0 اليوم في لقاء الإياب لدور الـ32 للمسابقة الذي جمعهما في الرياض.

وكان الشباب حقق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة الذهاب بالجزائر، ليضمن العبور للدور التالي بالفوز 5 – 1 في مجموع اللقائين.

وسجل الهدف الأول لأصحاب الأرض اللاعب عبدالله الحمدان في الدقيقة 71، وعزز زميله محمد السهلاوي التقدم بهدف ثانٍ في الدقيقة 84.

ولحق الشباب السعودي بركب المتأهلين لدور الـ16 رفقة مواطنه الاتحاد وأولمبيك آسفي المغربي ومولودية الجزائر الجزائري والوصل والجزيرة الإماراتيين والمحرق البحريني والشرطة والقوة الجوية العراقيين، والاتحاد السكندري والإسماعيلي المصريين وشباب الأردن الأردني.

