“إعلاميون” و”كليات الريان” يوقعان مذكرة تعاون أكاديمي وإعلامي

المناطق- تبوك - منى الريس:

وقعت جمعية “إعلاميون” الأهلية وكليات الريان الأهلية بالمدينة المنورة، مذكرة تعاون أكاديمي – إعلامي، يتشاركنا فيها استراتيجياً لخدمة أبناء المدينة المنورة وخاصة الإعلاميين.

ومثل جمعية “إعلاميون” في التوقيع سعادة رئيس ⁧مجلس إدارتها ‬⁩ الأستاذ سعود بن فالح الغربي، ومثل كليات الربان الدكتور مصطفى الحلبي المشرف العام على الكليات.

واعتبر الغربي بأن هذه الاتفاقية، تفتح مجال أوسع للشراكة مع القطاع الأهلي وتؤسس لعمل إعلامي محترف في تطوير الأدوات الإعلامية لدى المهتمين من أبناء الكليات، وتمكين الإعلاميين من الاستفادة من مرافق الكليات ودعمها اللوجستي.

ووجه رئيس مجلس إدارة جمعية “إعلاميون”، شكره وتقديره لرجل الأعمال الشيخ عبد الغني حسين رئيس مجموعة عبد الغني حسين التجارية والمالك لكليات الريان، لاهتمامة وحرصه على دعم الإعلام والإعلاميين وكل كا يخدم منطقة المدينة المنورة والوطن ككل.

من جهته، أشاد الشيخ عبد الغني حسين رجل الأعمال المعروف، بما تقوم به جمعية “إعلاميون” من نشاط إعلامي واجتماعي شمل مناطق عدة على مستوى المملكة، وأنهم سعداء كون كلياتهم التعليمية توقع معهم في المدينة المنورة كأول اتفاقية، مؤملاً أن يتبعها اتفاقية تخدم المنطقة.

كما نوه بالدور الذي تضطلع به الجمعية في ظل نهضة المملكة إعلامياً لابراز منجزات الوطن سواء في الجانب التجاري أو الحكومي، متمنياً أن تطور هذه الاتفاقية إلى شراكة كاملة في العديد من المجالات التنموية.