جامعة الحدود الشمالية تطلع على تجربة جامعة الجوف في مجال الاختبارات التحصيلية والشؤون الأكاديمية

استقبلت جامعة الجوف وفداً من جامعة الحدود الشمالية للاطلاع على تجربة الجامعة في إعداد الاختبارات التحصيلية وتطبيقها للطلبة

المتوقع تخرجهم في برامج البكالوريوس، حيث تم استعراض تجربة الجامعة فيما يخص خطة الاختبارات وإعداد الاختبارات وبنائها، وكذلك تم استعراض نموذج لإحدى ورش العمل المقدمة لأعضاء هيئة التدريس؛ لتدريبهم على بناء الاختبارات في ضوء نواتج التعلم للبرامج الأكاديمية،

كما اطلع الوفد على نماذج بنوك الأسئلة وفقاً لجداول المواصفات ونواتج التعلم والأوزان النسبية.

وفي نهاية الزيارة التقى الوفد وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور بندر الشمري حيث اطلع الوفد الزائر على بعض ما تقوم به وكالة الشؤون التعليمية في جامعة الجوف، ودورها في تطوير وتجويد العمل الأكاديمي.

وقد أبدى الوفد الذي ترأسه وكيل جامعة الحدود الشمالية للشؤون الأكاديمية الدكتور مهند المطيري إعجابه بما شاهده من المنجزات والشواهد الحية في جامعة الجوف.