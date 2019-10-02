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تطبيق إلكتروني لتوضيح “ما بين السطور” في رسائل البريد الإلكتروني

تطبيق إلكتروني لتوضيح “ما بين السطور” في رسائل البريد الإلكتروني
http://almnatiq.net/?p=780491
المناطق - الرياض

ما أصعب توصيل الانفعالات والمقاصد عبر النصوص المكتوبة. فالدراسات تشير إلى أنه حتى عندما يظن كاتب رسالة ما أنه عبَّر عن المضمون الذي يقصده بشكل واضح، ربما يُخطئ المتلقي في فهم المقصود من الرسالة.

ومن أجل المساعدة في علاج هذه المشكلة، استخدمت شركة «جرامرلي» المتخصصة في مجال تحرير النصوص، تقنيات الذكاء الاصطناعي من أجل تطوير تطبيق إلكتروني؛ بهدف مساعدة كاتب رسائل البريد الإلكتروني على توصيل المعاني، التي يقصدها من رسائله بشكل واضح لا يحتمل أي لبس.

ويحمل التطبيق الجديد اسم «تون ديتكتور»، ويهدف إلى مساعدة كاتب الرسالة في تعديل صياغتها؛ إذا ما وجد أن العبارات المكتوبة لا تساعد في توصيل المغزى المقصود؛ حيث يقوم التطبيق بإبلاغ المستخدم بالمعنى، الذي سوف يصل إلى القارئ عندما يقرأ العبارات المكتوبة.

ويستطيع التطبيق الإلكتروني رصد أربعين نبرة مختلفة في رسائل البريد الإلكتروني، مثل أن الرسالة تنطوي على نبرة اعتراضية أو حزينة أو فرحة أو قلقة، أو غير ذلك من المعاني التي قد يريد الكاتب توصيلها من خلال رسالته.

ونقل الموقع الإلكتروني «فيز دوت أورج» المتخصص في مجال التكنولوجيا عن شركة جرامرلي قولها، في بيان صحفي: «إذا ما كتبت رسالة بريد إلكتروني لتهنئة شخص ما على النجاح، على سبيل المثال، يستطيع التطبيق الجديد اكتشاف نبرة الرسالة وتصنيفها؛ باعتبارها رسالة تعبر عن السرور أو الحماس».

وفي الوقت ذاته، إذا ما صنف التطبيق رسالة ما باعتبارها حزينة أو قلقة، على خلاف ما يقصده الكاتب، يستطيع كاتب الرسالة إعادة صياغتها بهدف توصيل الشعور الصحيح إلى القارئ.

وتتوافر نسخة تجريبية من تطبيق «تون ديتكتور» حاليًا على برنامج تصفح الإنترنت «كروم»، كما يعمل التطبيق على مواقع بريد إلكتروني مختلفة، مثل جي ميل وجوجل.

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