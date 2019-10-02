احدث الأخبار

“اختبار جديد” يكشف 20 نوعا من السرطان
أبرز المواد
 تطبيق إلكتروني لتوضيح “ما بين السطور” في رسائل البريد الإلكتروني
أبرز المواد
 352 وظيفة للجنسين بملتقى توظيف مهن المحاسبة
أبرز المواد
 جامعة الحدود الشمالية تطلع على تجربة جامعة الجوف في مجال الاختبارات التحصيلية والشؤون الأكاديمية
منطقة الجوف
 “إعلاميون” و”كليات الريان” يوقعان مذكرة تعاون أكاديمي وإعلامي
منطقة تبوك
 “التجارة” تعلن استدعاء أكثر من 93 ألف سيارة “جنرال موتورز” لخلل في برمجة الفرامل قد يتسبب بوقوع حادث
أبرز المواد
 محافظ الحُرّث يؤدي صلاة الميت على الشهيد “علواني”
منطقة مكة المكرمة
 تهديد أردوغان يهوي بالليرة التركية
أبرز المواد
 من جديد.. محكمة استئناف تونس ترفض الإفراج عن المرشح الرئاسي نبيل القروي
أبرز المواد
 ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس جمهورية جنوب أفريقيا
أبرز المواد
 الشباب يتأهل إلى الدور ثمن النهائي لكأس محمد السادس للأندية الأبطال
أبرز المواد
 رئيس قسم القروض الإنتاجية ببنك التنمية الاجتماعية يستعرض آلية دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة
المنطقة الشرقية
“اختبار جديد” يكشف 20 نوعا من السرطان

“اختبار جديد” يكشف 20 نوعا من السرطان

أبرز المواد
تطبيق إلكتروني لتوضيح “ما بين السطور” في رسائل البريد الإلكتروني

تطبيق إلكتروني لتوضيح “ما بين السطور” في رسائل البريد الإلكتروني

أبرز المواد
352 وظيفة للجنسين بملتقى توظيف مهن المحاسبة

352 وظيفة للجنسين بملتقى توظيف مهن المحاسبة

أبرز المواد
جامعة الحدود الشمالية تطلع على تجربة جامعة الجوف في مجال الاختبارات التحصيلية والشؤون الأكاديمية

جامعة الحدود الشمالية تطلع على تجربة جامعة الجوف في مجال الاختبارات التحصيلية والشؤون الأكاديمية

منطقة الجوف

“اختبار جديد” يكشف 20 نوعا من السرطان

“اختبار جديد” يكشف 20 نوعا من السرطان
http://almnatiq.net/?p=780494
المناطق - وكالات

ذكرت دراسة طبية حديثة أن اختبار دم جديد قيد التطوير الآن يمكن أن يساعد في اكتشاف 20 نوعا من السرطان، وفقا للتجارب الجارية في معهد دانا فاربر للسرطان في بوسطن بالولايات المتحدة.

وأعلن المعهد أنه خلال التجارب، حدد الاختبار بشكل صحيح 32 بالمئة من مرضى المرحلة الأولى من السرطان، و76 بالمئة من مرضى المرحلة الثانية، بحسب صحيفة “نيويورك بوست” الأميركية.

وكان الاختبار دقيقا للدرجة التي لم يخطأ فيها التشخيص بشكل كبير، حيث بلغت نسبة التشخيص الخاطئ 0.6 بالمئة فقط.

وقال مؤلف الدراسة، جيفري أوكسنارد من معهد دانا فاربر للسرطان في بوسطن، وهو جزء من كلية الطب بجامعة هارفارد: “أشار عملنا إلى أن الفحوصات الجديدة تتفوق على الطرق التقليدية لتسلسل الحمض النووي في اكتشاف أشكال متعددة من السرطان في عينات الدم”.

وأضاف “تظهر نتائج الدراسة الجديدة أن مثل هذه المقايسات هي وسيلة مجدية لفحص الأشخاص بحثا عن السرطان”.

وفي الدراسة، قام الباحثون بتحليل الحمض النووي الخالي من الخلايا، والذي يدخل مجرى الدم بعد أن انفصل عندما ماتت الخلية الأم في أكثر من 3500 عينة دم.

وتتألف عينات المرضى من أكثر من 20 نوعا من السرطان، بما في ذلك سرطان الثدي المستقبلي الهرموني والقولون والمستقيم والمريء والمرارة والمعدة والرأس والعنق والرئة وسرطان الدم الليمفاوي والمايلوما المتعددة وسرطان المبيض والبنكرياس.

روابط ذات صلة

تطبيق إلكتروني لتوضيح “ما بين السطور” في رسائل البريد الإلكتروني

تطبيق إلكتروني لتوضيح “ما بين السطور” في رسائل البريد الإلكتروني
352 وظيفة للجنسين بملتقى توظيف مهن المحاسبة

352 وظيفة للجنسين بملتقى توظيف مهن المحاسبة
“التجارة” تعلن استدعاء أكثر من 93 ألف سيارة “جنرال موتورز” لخلل في برمجة الفرامل قد يتسبب بوقوع حادث

“التجارة” تعلن استدعاء أكثر من 93 ألف سيارة “جنرال موتورز” لخلل في برمجة الفرامل قد يتسبب بوقوع حادث

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*