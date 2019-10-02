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تراجع أعداد السياح السعوديين في تركيا 28.5 % خلال أغسطس

تراجع أعداد السياح السعوديين في تركيا 28.5 % خلال أغسطس
http://almnatiq.net/?p=780497
المناطق - وكالات

تراجع عدد السياح السعوديين في تركيا خلال آب (أغسطس) بنسبة 28.49 في المائة، محتلين المرتبة الأولى في تراجع عدد السياح تلاهم الإماراتيون.
فيما زاد عدد السياح الإسرائيليين بنسبة 27.38 في المائة والإيرانيين بنسبة 45.05 في المائة خلال الشهر نفسه، مقارنة بالشهر المقابل من العام الماضي.
وفي التفاصيل، وفقا لبيانات صادرة عن وزارة الثقافة والسياحة التركية، بلغ عدد عدد السياح السعوديين في آب (أغسطس) 2019 نحو 100120 مقارنة بنحو 140010 خلال الشهر نفسه من العام الماضي، فيما بلغ عدد السياح الإسرائيليين 92960 مقارنة بنحو 72976 للشهر نفسه من 2018، والإيرانيين 276474 سائحا مقارنة بنحو 190607 للفترة المقابلة.
كما تراجع خلال الشهر عدد السياح الإماراتيين والقطريين بنسبتي 15.99 و11.52 في المائة على التوالي، إذ بلغ عددهم للأولى 6419 سائحا مقارنة بنحو 7641 سائحا للفترة المقابلة، بينما بلغ للسياح القطريين 16671 سائحا مقارنة بنحو 18841 خلال الفترة المقابلة.
وفي سياق ذي صلة، هبطت الليرة التركية 1.25 في المائة، أمس، ماضية صوب أسوأ أداء فيما يزيد على شهر، بعدما قال الرئيس رجب طيب أردوغان؛ إنه لا خيار لدى تركيا سوى العمل بمفردها دون تعاون من الولايات المتحدة لإقامة “منطقة آمنة” في شمال شرق سورية، بحسب “رويترز”.

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