الجبير: آخر ما يريده النظام الإيراني في اليمن هو السلام

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، أن النظام الإيراني لا يريد السلام في اليمن، وأن الحديث عن إرسال المملكة العربية السعودية رسائل لطهران هو أمر غير دقيق.

وقال الجبير في تغريدات عدة على موقع توتير أن ماذكره متحدث النظام الإيراني من أن المملكة ارسلت رسائل للنظام الأيراني هو أمر غير دقيق، موضحا أن ماحدث هو أن دولاً شقيقة سعت للتهدئة.

وأضاف: “وابلغناهم بأن موقف المملكة يسعى دائما للأمن والاستقرار في المنطقة.كما أبلغناهم بأن التهدئة يجب أن تاتي من الطرف الذي يقوم بالتصعيد ونشر الفوضى عبر أعماله العدائية في المنطقة”.

وتابع الجبير في تغريداته: “نقلنا لهم موقفنا تجاه النظام الإيراني الذي نعلنه دائماً، وبشكل واضح في كل المحافل، وآخرها خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وموقف المملكة أعيده هنا لعلهم يسمعون: أوقفوا دعمكم للإرهاب، و سياسات الفوضى والتدمير، والتدخل في شؤون الدول العربية الداخلية، و تطوير أسلحة الدمار الشامل، وبرنامج الصواريخ الباليستية”.

وطالب الجبير قادة النظام الإيراني “بإن يتصرفوا كدولة طبيعية وليس كدولة مارقة راعية للإرهاب”.

وبشأن ما أشار إليه المتحدث الإيراني عن التهدئة في اليمن، نوه الجبير إلى أن السعودية “لم ولن تتحدث عن اليمن مع النظام الإيراني، فاليمن شأن اليمنيين بكافة مكوناتهم، وسبب أزمة اليمن هو الدور الإيراني المزعزع لاستقراره والمعطل للجهود السياسية فيه”.

وأشار إلى أن “آخر مايريده النظام المارق في إيران هو التهدئة والسلام في اليمن فهو الذي يزود أتباعه بالأسلحة والصواريخ التي تستهدف أبناء اليمن وأمن المملكة ودول المنطقة كجزء من نهج هذا النظام التوسعي الساعي لفرض سيطرته على الدول العربية عبر الميليشيات التابعة له”.

‏وختم الجبير تدونياته بالسؤال: “إذا كان النظام الإيراني يريد السلام والتهدئة في اليمن فلماذا لم يقدم عبر تاريخه أي مساعدات تنموية أو إنسانية للشعب اليمني الشقيق بدلا من الدمار الذي تجلبه الأسلحة والصواريخ الباليستية؟”.