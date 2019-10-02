زيدان يسجل رقما سلبيا مع الريال يحدث لأول مرة بتاريخ الملكي

المناطق - وكالات

تمكن ريال مدريد من تحقيق التعادل بشق الأنفس عندما واجه ضيفه المتواضع كلوب بروج، حيث انتهت المباراة بنتيجة مخيبة لعشاق “الميرنغي”.

وكان الفريقان تعادلا في استاد سانتياغو برنابيو بهدفين لهدفين، مساء الثلاثاء، بالجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ووفقاً لحساب “أوبتا” المختص بالأرقام والإحصائيات فإن ريال مدريد تلقى هدفين أو أكثر في ثلاث مباريات متتالية على أرضه في بطولة أوروبية لأول مرة في تاريخه.

وكان الريال قد افتتح مشواره الأوروبي بخسارة مذلة بثلاثة أهداف عندما واجه باريس سان جرمان في ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية قبل أسبوعين.

وعن النكسة الجديدة أمام كلوب بروج، قال مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان عقب المباراة: “النتيجة سيئة بالنسبة لنا، لكن رد الفعل كان جيدًا، ولا يمكن أن نكون سُعداء، لقد ظهرنا في أول 45 دقيقة بأداء لم نقدمه أبدًا من قبل، وأظهرنا رد فعل، على الرغم من أنني لست فرحا بحصد نقطة واحدة من مباراتين”.

وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا”الإسبانية: “”الهدف الأول الذي استقبلناه يبدو مُضحكا بعض الشيء، وبدأنا المباراة بشكل سيئ ومنذ الدقيقة 10 لم نركز بشكل كامل في المناطق التي يمكن أن يضرنا منها الخصم، وكنا أسوأ بعد الهدف، ثم سجلوا هدفا آخر، لكن في الشوط الثاني تحسنا”.

من جهته، قال قائد ريال مدريد سيرجيو راموس عبر تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: “”في الشوط الأول كنا سيئين جدًا، أما في الشوط الثاني تحلينا بالشجاعة وقدمنا الأداء المتوقع منا، ونجحنا في العودة بالنتيجة”.

وأضاف: “بكل وضوح، علينا أن نعمل أكثر، وعلينا أن نحسن من أنفسنا”.