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هبوط النفط بالتزامن مع بيانات ضعيفة للاقتصاد الأمريكي

هبوط النفط بالتزامن مع بيانات ضعيفة للاقتصاد الأمريكي
http://almnatiq.net/?p=780513
المناطق - وكالات

هوت العقود الآجلة للنفط بعد أن ألقت بيانات ضعيفة للاقتصاد الأميركي بظلالها على توقعات الطلب على الخام وضغطت على الأسعار.

وتحدد سعر التسوية في العقود الآجلة لخام برنت عند 58.89 دولار للبرميل، بخسارة 36 سنتا، في حين أغلق الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط عند 53.62 دولار للبرميل، منخفضا 45 سنتا.

جاءت التراجعات بعد جلسة تكبد فيها كلا الخامين القياسيين أكبر انخفاضاته الفصلية للعام الحالي.

وتراجع النشاط التصنيعي الأميركي إلى أدنى مستوياته في أكثر من عشر سنوات في سبتمبر مع تأثر الصادرات بحرب التجارة الأميركية الصينية، وفقا لمسح من معهد إدارة التوريدات.

وقال جيم ريتربوش من ريتربوش وشركاه “البيانات الصناعية السلبية من معهد إدارة التوريدات عصفت بسوق الأسهم وامتد أثرها إلى النفط.. مع تسرب الضعف الاقتصادي الخارجي ببطء إلى الولايات المتحدة، يصبح من المرجح بدرجة أكبر خفض توقعات الطلب العالمي على النفط للعامين الحالي والقادم”.

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