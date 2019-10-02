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“الأرصاد” هطول أمطار رعدية على 6 مناطق

“الأرصاد” هطول أمطار رعدية على 6 مناطق
http://almnatiq.net/?p=780534
المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم ـ بمشيئة الله تعالى – يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق نجران، جازان، عسير. الباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة ويمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية منها, في حين يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على الأجزاء الغربية من منطقة حائل والجنوبية من منطقة تبوك, كما يتوقع تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شرق وجنوب غرب وغرب المملكة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية الى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي والاوسط ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية الى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تتحول بعد الظهيرة الى شمالية شرقية ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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