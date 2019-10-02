رئيس شركة “سار” يرد على الاتهامات بوجود “فساد” في حريق محطة قطار جدة..ويؤكد : الأضرار معقولة جدا!

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قال الدكتور بشار المالك الرئيس التنفيذي لشركة السكك الحديدية “سار”، إن محطة إن ما تأثر بشكل كبير في محطة قطار جدة هو السقف العلوي، أما باقي مكونات المحطة فإن الإضرار بها تتفاوت من متوسطة فأقل والسبب في ذلك هو أن أنظمة الحريق في المحطة عملت بشكل فعال بحسب ما نفذت

وأوضح في مداخلة هاتفية بقناة “العربية”، أنه تم الإخلاء في فترة قياسية مشيرا إلى أن الصور المنتشرة للسقف العلوي فقط، لافتا إلى أن الأضرار داخل المحطة معقولة جدا.

وردا على “شبه فساد”، والمواد المستخدمة غير مضادة للحريق واحدهم تقدم بمستندات تفيد بوجود فساد، أضاف: “لا تعليق لدي فيما يخص ذلك وإذا كان لديه مستندات فليتقدم بها للجان التحقيق والتي تعمل باستقلالية تامة”.