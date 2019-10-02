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هونغ كونغ: إطلاق نار على متظاهر.. وأوروبا تحذر من العنف

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هونغ كونغ: إطلاق نار على متظاهر.. وأوروبا تحذر من العنف

هونغ كونغ: إطلاق نار على متظاهر.. وأوروبا تحذر من العنف
Police detain demonstrators in the Sha Tin district of Hong Kong on October 1, 2019, as violent demonstrations take place in the streets of the city on the National Day holiday to mark the 70th anniversary of communist China's founding. Strife-torn Hong Kong on October 1 marked the 70th anniversary of communist China's founding with defiant «Day of Grief» protests and fresh clashes with police as pro-democracy activists ignored a ban and took to the streets across the city. / AFP / ISAAC LAWRENCE
http://almnatiq.net/?p=780536
المناطق_وكالات

دعا الاتحاد الأوروبي أمس (الثلاثاء) إلى خفض التصعيد وضبط النفس في هونغ كونغ بعدما أطلق شرطي النار على متظاهر خلال الاحتجاجات. وقالت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي مايا كوتشيانتشيتش: «في ضوء استمرار الاضطرابات والعنف في هونغ كونغ، يواصل الاتحاد الأوروبي التشديد على أن الطريق الوحيد للمضي قدما هو عبر الحوار وخفض التصعيد وضبط النفس»

وأطلقت الشرطة في هونغ كونغ النار على متظاهر وأصابته في الصدر، بعد أن هاجم متظاهرون الشرطي ووحدته خلال مواجهات مستمرة في المدينة

وقدم عناصر الشرطة إسعافات أولية للمتظاهر الجريح قبل أن تصل الفرق الطبية وتنقله إلى المستشفى، وفق المصدر

وأفادت متحدثة باسم سلطة المستشفيات أن 15 شخصا أدخلوا إلى المستشفيات في أنحاء المدينة في أعقاب اشتباكات، أمس، مؤكدة أن أحد المصابين في حالة حرجة ويعالج في مستشفى برينسس مارغريت. وأظهر تسجيلان نشرا على الإنترنت حادثة إطلاق النار في حي تسوين وان

واشتبك 6 من عناصر الشرطة مع نحو 12 متظاهرا يضعون أقنعة، وبعضهم يستخدم مظلات وقضبانا حديدية لضرب عناصر الشرطة

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