كابول: مقتل 11 شرطيا وأسر 13 آخرين.. وطالبان تتبنى

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An alleged militant with the Taliban or Islamic State looks on from a vehicle following his arrest in Jalalabad province on October 1, 2019. Officials claim that they have arrested seven militants from both the Taliban and Islamic state, along with weapons and ammunition. / AFP / NOORULLAH SHIRZADA
http://almnatiq.net/?p=780537
المناطق_وكالات

قتل 11 شرطيا أفغانيا وأسر 13 آخرون، عندما اقتحم عناصر من طالبان مقرهم في شمال أفغانستان، بحسب مسؤولين

وشن أكثر من 400 مسلح من طالبان كانوا على متن دراجات نارية هجوما على مركز الشرطة في منطقة شورتيبا بولاية بلخ، أعقبه تبادل لإطلاق النار استمر لفترة طويلة، وفق ما أعلن المتحدث باسم سلطات الولاية منير فرهد لوكالة. وقال «قتل 11 شرطيا في الهجوم. وتكبدت طالبان أيضا خسائر فادحة». وأضاف المسؤول الكبير في شورتيبا كريم خان، أن عناصر طالبان أسروا 13 شرطيا آخرين وأضرموا النار بمبان في المقر قبل أن يغادروا المكان. وأعلنت طالبان في بيان مسؤوليتها عن الهجوم وقالت إن عناصرها سيطروا على المنطقة

ويأتي الهجوم بعد أيام على مشاركة ملايين الناخبين في انتخابات لاختيار رئيسهم الجديد، رغم مئات التفجيرات والهجمات المحدودة في مراكز اقتراع

في غضون ذلك، سقط ما لا يقل عن 50 من عناصر تنظيم داعش بين قتيل ومصاب في عمليات أمنية مستمرة شرق أفغانستان. وأفاد (فيلق سيلاب 201) في بيان أن 44 من عناصر داعش قتلوا فيما أصيب 12 آخرون خلال عمليات قوات الأمن الأفغانية حتى الآن، مضيفا أن قوات الأمن دمرت مختلف الأسلحة والذخائر والمتفجرات خلال نفس العمليات

وأوضح أن قوات الأمن تمكنت من تطهير 90 % من منطقة أشين من عناصر داعش، لافتا الانتباه إلى أن قوات الأمن أنشأت أيضا قاعدتين عسكريتين و11 نقطة تفتيش أمنية لضمان تحسين الأوضاع الأمنية بالمنطقة

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