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الدفاع المدني يحذّر: سيول وتقلبات جوية في جازان

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المناطق_جازان

حذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين من التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة خلال الفترة الحالية بناءً على ما صدر من تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، تصحب بتساقط البرد وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية وجريان السيول، تشمل مدينة جيزان ومحافظات أبو عريش وأحد المسارحة والحرث و الداير و الدرب و الريث و الطوال والعارضة و العيدابي و بيش و صامطة و صبيا و ضمد و فرسان و فيفا و هروب، مفيدةً أنه هذه الحالة المطرية تستمر حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم.

ودعت المديرية الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، وعدم عبور الأودية أثناء جريان السيول والسير فيها تجنباً لأي مكروه لا سمح الله، وأهمية الالتزام بتعليمات الدفاع المدني واتخاذ التدابير والاحتياطات وأتباع إرشادات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات حرصاً على سلامتهم.

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